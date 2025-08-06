Укр

Уничтожили бригаду "вагнеров". Командующий ДШВ назвал главную задачу десантников

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кладбище наемников ЧВК "Вагнер"
Кладбище наемников ЧВК "Вагнер". Фото Открытые источники

Только под Торецком были убиты до 500 наемников из бригады "Ветераны"

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ прекрасно стоят в обороне, как это было в Торецке Донецкой области, который россияне пытаются захватить больше года, однако их основное предназначение все же наступление. В этом им нет равных.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, как сохранять мотивацию личного состава, когда отражаешь постоянные атаки врага.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

В качестве примера он привел 95-ю бригаду ДШВ, которой в 2024 году командовал во время боев за Торецк.

— Было очень сложно, особенно в первые три недели. Это было направление основного удара противника. Действительно тяжелые бои. Мои подчиненные одних вагнеров "Ветераны" (речь о 60-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде ВС РФ "Ветераны", наемники которой участвовали в штурмах подобно ЧВК "Вагнер". — Ред.) около 500 убили там, а добили их на Курщине. Потом меня вывели, а уже через пять дней мы начали наступать на Курщине. И добились больших успехов, — говорит генерал.

По его словам, подразделения ДШУ всегда готовятся, поэтому для них нет большой проблемы перейти из обороны в наступление.

— Как только есть такая возможность и приказ командования, мы наступаем и освобождаем нашу землю. Когда я вышел из Торецка, у меня было пять дней, и набрал главнокомандующего, чтобы дал больше времени на подготовку. ГК (главком. — Ред.) спросил, знаю ли я, кто такой Феникс. Я ответил, что да, тогда он сказал: "Возродишься в бою!" (Смеется.) И такое было, он доверял мне и моей бригаде. И мы уверенно ушли и много захватили территории противника, — объясняет десантник.

Он добавил, что ДШВ могут стоять в обороне, но их предназначение — наступать.

— Находить слабые места в обороне противника и совершать прорывы. Это то, в чем ДШВ нет равных. Собственно, наступление — это уже хорошая мотивация для наших подразделений. Лично мне наступать легче, чем стоять в обороне. Несмотря на распространенное мнение, в наступлении ты несешь меньшие потери, чем в обороне. И больше чувствуешь динамику на поле боя, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему нельзя недооценивать военных из КНДР.

Теги:
#Наемники #Торецк #ЧВК Вагнера #Вагнеровцы #Олег Апостол