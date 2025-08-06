Уничтожили бригаду "вагнеров". Командующий ДШВ назвал главную задачу десантников

Только под Торецком были убиты до 500 наемников из бригады "Ветераны"

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ прекрасно стоят в обороне, как это было в Торецке Донецкой области, который россияне пытаются захватить больше года, однако их основное предназначение все же наступление. В этом им нет равных.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, как сохранять мотивацию личного состава, когда отражаешь постоянные атаки врага.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

В качестве примера он привел 95-ю бригаду ДШВ, которой в 2024 году командовал во время боев за Торецк.

— Было очень сложно, особенно в первые три недели. Это было направление основного удара противника. Действительно тяжелые бои. Мои подчиненные одних вагнеров "Ветераны" (речь о 60-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде ВС РФ "Ветераны", наемники которой участвовали в штурмах подобно ЧВК "Вагнер". — Ред.) около 500 убили там, а добили их на Курщине. Потом меня вывели, а уже через пять дней мы начали наступать на Курщине. И добились больших успехов, — говорит генерал.

По его словам, подразделения ДШУ всегда готовятся, поэтому для них нет большой проблемы перейти из обороны в наступление.

— Как только есть такая возможность и приказ командования, мы наступаем и освобождаем нашу землю. Когда я вышел из Торецка, у меня было пять дней, и набрал главнокомандующего, чтобы дал больше времени на подготовку. ГК (главком. — Ред.) спросил, знаю ли я, кто такой Феникс. Я ответил, что да, тогда он сказал: "Возродишься в бою!" (Смеется.) И такое было, он доверял мне и моей бригаде. И мы уверенно ушли и много захватили территории противника, — объясняет десантник.

Он добавил, что ДШВ могут стоять в обороне, но их предназначение — наступать.

— Находить слабые места в обороне противника и совершать прорывы. Это то, в чем ДШВ нет равных. Собственно, наступление — это уже хорошая мотивация для наших подразделений. Лично мне наступать легче, чем стоять в обороне. Несмотря на распространенное мнение, в наступлении ты несешь меньшие потери, чем в обороне. И больше чувствуешь динамику на поле боя, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему нельзя недооценивать военных из КНДР.