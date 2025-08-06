"Бусифікація нікому не подобається, але..." Командувач ДШВ розповів, що б було без мобілізації в Україні

Через російські ІПСО ставлення до мобілізації в Україні негативне

Мобілізація викликає неоднозначну реакцію у суспільстві — у Вінниці днями сталися "протести проти ТЦК". Проте в тому числі завдяки так званій "бусифікації" вдається стримувати ворога.

Про це розповів командувач ДШВ Олег Апостол в інтерв'ю "Телеграфу": "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)

Він наголосив, що українці показали своє справжнє ставлення до окупанта, необхідності захищатися та зберегти власну націю та країну. Бригадний генерал схильний погодитися з думкою, що жодна європейська країна не змогла б мобілізувати навіть стільки людей, скільки вже мобілізовано в Україні.

Водночас є розуміння, що завдяки російським ІПСО в країні сформоване негативне ставлення до мобілізації. Так звану "бусифікацію" засуджують, нікому вона не подобається. Але давайте відверто: в тому числі внаслідок мобілізації ми зараз знаходимось не в Карпатах, не вздовж Дніпра, а на поточній лінії зіткнення. Ми стоїмо і продовжуємо перемелювати пі*арів, — каже Апостол

Командувач ДШВ додав, що якби не було мобілізації, Україна вже не мала б іншого вибору, окрім як здаватись і погоджуватись на умови ворога. Щоденне поповнення особового складу дає нам можливість боротись.

Таке тривале затягування війни негативно впливає на ворога. У росіян слабшає економіка. На фронті вони зазнають колосальних втрат, і це також впливає, — резюмував Олег Апостол

Як повідомляв "Телеграф", уряд України розширив програму "Контракт 18-24" новим напрямком для операторів дронів. Тепер молоді люди зможуть служити у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі саме на цій посаді з чіткими умовами.