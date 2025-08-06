Командувач ДШВ про підготовку російських військових: "Два тижні — і в бій, поки не здохнуть"

Тупі окупанти так люблять гроші, що не думають про можливість загибелі

Запроваджений у ЗСУ контракт 18—24 став позитивом для української армії , оскільки служити прийшли вмотивовані новобранці, які отримали потужну підготовку і змогли проявити себе на полі як справжні "рекси". Натомість російське командування жене своїх солдатів на убій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив відмінності у підготовці українських захисників і російських окупантів.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, попри обмежений бюджет, ЗСУ залучають нових людей до війська.

— Це вмотивовані люди. Їхній підготовці справді приділяється велика увага. Збільшені терміни, сильний інструкторський склад. Якби ми мали три місяці для підготовки всіх без винятку новобранців, ми були б дуже сильні, — каже бригадний генерал.

Він додав, що ворог наступає вже без пауз і по всій лінії зіткнення, і ми не можемо собі дозволити тримісячну підготовку всіх рекрутів. (Тривалість базового курсу бойової підготовки в ТрО триває мінімум місяць. Курс розрахований на 4 тренування кожного тижня. Після чого військовослужбовців чекає фаховий вишкіл за конкретною військово-обліковою спеціальністю, тривалістю від двох тижнів до 40 днів. — Ред.) Однак командувач ДШВ зауважив, що противник ще менше готує свій особовий склад.

— Два тижні — і в бій. Хто вижив — йде в наступний бій. І так, поки не здохне. Здихають всі — приходять наступні. Просто цікаво, наскільки треба бути тупими і любити гроші, щоб йти та здихати на нашій території, — зауважив Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому росіяни будуть стирати з підручників історії ганьбу, якою для них стала Курська операція ЗСУ.