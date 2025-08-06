Рус

Суми готують до кругової оборони. Чи загрожує місту оточення росіянами

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навколо Сум будуть кругову оборону
Навколо Сум будуть кругову оборону. Фото Getty Images

Не треба чекати, коли ворог буде за кілометр, і лише тоді думати про фортифікації та захист

Сили оборони України повинні бути готовими до всіх сценаріїв бойових дій. І нинішнє загострення на Сумському напрямку — один із них. Тому ведеться активна робота з облаштування фортифікацій навколо Сум.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чи бачить загрозу окупації або оточення 250-тисячного обласного центру.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована.

— Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ? Безумовно, — каже Герой України. — Однак станом на кінець липня прямої загрози для міста Суми нема окрім обстрілів. У випадку погіршення ситуації та росту загрози відповідна інформація буде доведена до цивільного населення. І буде здійснена евакуація. Але Сили оборони загалом, і військові частини ДШВ зокрема, роблять все, щоб втримати ворога якомога далі та відтіснити до кордону.

Як приклад він навів 80-тисячний Покровськ Донецької області, активні бої навколо якого почалися ще рік тому, і одразу з’явилися прогнози диванних "експертів" щодо швидкої окупації міста.

— Однак ситуацію вирівняли і місто втримали. Покровськ залишається під контролем України, попри погіршення ситуації. Але пройшов цілий рік, і ми розуміємо, якою ціною це може статися. Це війна, і тут динаміка, — наголосив командувач ДШВ.

Він нагадав, що не дарма кажуть: хочеш миру — готуйся до війни.

— Ми недооцінили цю тезу після здобуття незалежності, однак за останні 10-11 років цей урок вже має бути вивчений. Треба постійно вкладатися в побудову і розвиток Збройних Сил України, щоб в критичний момент ти міг на них розраховувати. А не чекати, поки ворог буде в кілометрі від тебе, і лише тоді думати про якісь фортифікації й захист, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи варті втрати росіян захоплених територій України.

Теги:
#Суми #Оборона #Оточення #Олег Апостол