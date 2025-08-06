Суми готують до кругової оборони. Чи загрожує місту оточення росіянами

Не треба чекати, коли ворог буде за кілометр, і лише тоді думати про фортифікації та захист

Сили оборони України повинні бути готовими до всіх сценаріїв бойових дій. І нинішнє загострення на Сумському напрямку — один із них. Тому ведеться активна робота з облаштування фортифікацій навколо Сум.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чи бачить загрозу окупації або оточення 250-тисячного обласного центру.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована.

— Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ? Безумовно, — каже Герой України. — Однак станом на кінець липня прямої загрози для міста Суми нема окрім обстрілів. У випадку погіршення ситуації та росту загрози відповідна інформація буде доведена до цивільного населення. І буде здійснена евакуація. Але Сили оборони загалом, і військові частини ДШВ зокрема, роблять все, щоб втримати ворога якомога далі та відтіснити до кордону.

Як приклад він навів 80-тисячний Покровськ Донецької області, активні бої навколо якого почалися ще рік тому, і одразу з’явилися прогнози диванних "експертів" щодо швидкої окупації міста.

— Однак ситуацію вирівняли і місто втримали. Покровськ залишається під контролем України, попри погіршення ситуації. Але пройшов цілий рік, і ми розуміємо, якою ціною це може статися. Це війна, і тут динаміка, — наголосив командувач ДШВ.

Він нагадав, що не дарма кажуть: хочеш миру — готуйся до війни.

— Ми недооцінили цю тезу після здобуття незалежності, однак за останні 10-11 років цей урок вже має бути вивчений. Треба постійно вкладатися в побудову і розвиток Збройних Сил України, щоб в критичний момент ти міг на них розраховувати. А не чекати, поки ворог буде в кілометрі від тебе, і лише тоді думати про якісь фортифікації й захист, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи варті втрати росіян захоплених територій України.