Сумы готовят к круговой обороне. Грозит ли городу окружение россиянами

Не надо ждать, когда враг будет в километре, и только тогда думать о фортификации и защите

Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям боевых действий. И нынешнее обострение на Сумском направлении — одно из них. Поэтому ведется активная работа по обустройству фортификаций вокруг Сум.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, видит ли угрозу оккупации или окружения 250-тысячного областного центра.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его словам, ситуация непосредственно на линии столкновения частично контролируема.

— Может ли враг перекинуть больше резервов и активизировать здесь наступление? Безусловно, — говорит Герой Украины. — Однако по состоянию на конец июля прямой угрозы для города Сумы нет, кроме обстрелов. В случае ухудшения ситуации и роста угрозы соответствующая информация будет доведена до гражданского населения. И будет произведена эвакуация. Но Силы обороны в целом, и военные части ДШВ в частности, делают все, чтобы удержать врага как можно дальше и оттеснить к границе.

В качестве примера он привел 80-тысячный Покровск Донецкой области, активные бои вокруг которого начались еще год назад, и сразу появились прогнозы диванных "экспертов" о скорой оккупации города.

— Однако ситуацию выровняли и город удержали. Покровск остается под контролем Украины, несмотря на ухудшение ситуации. Но прошел целый год, и мы понимаем, какой ценой это может произойти. Это война, и тут динамика, — подчеркнул командующий ДШВ.

Он напомнил, что не зря говорят: хочешь мира — готовься к войне.

— Мы недооценили этот тезис после обретения независимости, однако за последние 10-11 лет этот урок уже должен быть усвоен. Надо постоянно вкладываться в построение и развитие Вооруженных сил Украины, чтобы в критический момент ты мог на них рассчитывать. А не ждать, пока враг будет в километре от тебя, и только тогда думать о каких-то фортификациях и защите, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", стоят ли потери россиян захваченных территорий Украины.