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На Сумщині ворогу буде дуже важко. Командувач ДШВ анонсував дві нові системи знищення окупантів

Автор
Ігор Тимофєєв
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Знищений російський танк
Знищений російський танк. Фото Getty Images

ЗСУ треба трохи ресурсів і часу для втілення задуманого в життя

Станом на другу половину липня 2025 року ЗСУ частково стабілізували ситуацію на Сумщині та Курщині. А в майбутньому російських окупантів чекають нові способи знищення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сам командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чому ворогу буде дуже важко.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

На його думку, у ЗСУ є розуміння, де треба посилитись або наростити зусилля.

— Населений пункт Андріївка вже звільнений, ще один звільнимо найближчим часом. Ведеться активна робота. (Після того, як було записано це інтерв'ю, військові частини та підрозділи Сил оборони України звільнили селище Кіндратівка. Ред.), — каже командувач ДШВ.

Він зазначив, що українські військові постійно працюють не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням.

— Наприклад, змінили принцип ведення вогню і маємо гарні результати. Є деякі інші технологічні новинки, однак не буду розкривати їх ворогу. Ми ж розуміємо, що окупанти будуть детально вивчати це інтерв’ю, — каже бригадний генерал.

За його словами, він готує одразу два сюрпризи окупантам.

— Для одного в мене вже все є, для другого треба трохи ресурсів і часу, але ми це плануємо от-от реалізувати. Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілл-зони (зони ураження, в яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти. — Ред.), що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи буває головком Сирський на фронті.

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#Сумська область #Окупанти #Російські окупанти #Олег Апостол