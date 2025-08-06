На Сумщині ворогу буде дуже важко. Командувач ДШВ анонсував дві нові системи знищення окупантів

ЗСУ треба трохи ресурсів і часу для втілення задуманого в життя

Станом на другу половину липня 2025 року ЗСУ частково стабілізували ситуацію на Сумщині та Курщині. А в майбутньому російських окупантів чекають нові способи знищення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сам командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чому ворогу буде дуже важко.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

На його думку, у ЗСУ є розуміння, де треба посилитись або наростити зусилля.

— Населений пункт Андріївка вже звільнений, ще один звільнимо найближчим часом. Ведеться активна робота. (Після того, як було записано це інтерв'ю, військові частини та підрозділи Сил оборони України звільнили селище Кіндратівка. — Ред.), — каже командувач ДШВ.

Він зазначив, що українські військові постійно працюють не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням.

— Наприклад, змінили принцип ведення вогню і маємо гарні результати. Є деякі інші технологічні новинки, однак не буду розкривати їх ворогу. Ми ж розуміємо, що окупанти будуть детально вивчати це інтерв’ю, — каже бригадний генерал.

За його словами, він готує одразу два сюрпризи окупантам.

— Для одного в мене вже все є, для другого треба трохи ресурсів і часу, але ми це плануємо от-от реалізувати. Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілл-зони (зони ураження, в яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти. — Ред.), що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи буває головком Сирський на фронті.