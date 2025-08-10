До чогось готуються? Росіяни підсилюють два напрями на фронті

Окупанти проводять масштабну передислокацію військ та техніки

Росіяни активно перекидають військову техніку та солдатів одразу на кілька напрямів, чого не було з початку липня.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко. Під загрозою – Покровськ та Запоріжжя.

За даними Андрющенка, весь вечір 9 серпня та ніч росіяни масово перекидали танки, бронетехніку, вантажівки з боєкомплектом та військовими на Запорізький напрям. Пройшло не менше ніж 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки. Також зафіксовано понад 30 вантажівок з БК та паливозаправники. Він стверджує, що це найбільше поповнення у бік Запоріжжя за липень-серпень.

"Одночасно зустрічні переміщення танків, БТРів та гармат з Бердянського напряму на північ Донецької області в складі організованої колони в супроводі військової комендатури / поліції пізно ввечері. Загалом до 15 одиниць на тралах", – пише Андрющенко.

Окрім того, він звертає увагу на організоване велике перекидання протягом минулих середи-п'ятниці підрозділів, що базуються в Криму, на північ Донецької області. За зовнішнім спостереженням, туди рухалося від бригади до полку.

"Можемо констатувати, що росіяни значно посилюють Покровський напрям та несподівано – Запорізький. Порівнянно з попередніми тижнями відносного затишшя російська армія прийшла в активних рух переміщення резервів", – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, що раніше Петро Анрющенко розповсюдив інформацію про нібито підвищення радіаційного фону на Запоріжжі. Цю інформацію були вимушені спростовувати обласна державна адміністрація, МВС України на навіть Центр протидії дезінформації РНБО.