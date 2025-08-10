К чему-то готовятся? Россияне усиливают два направления на фронте

Оккупанты проводят масштабную передислокацию войск и техники

Россияне активно перекидывают военную технику и солдат сразу на несколько направлений, чего не было с начала июля.

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Под угрозой – Покровск и Запорожье.

По данным Андрющенко, весь вечер 9 августа и ночь россияне массово перекидывали танки, бронетехнику, грузовики с боекомплектом и военными на Запорожское направление. Прошло не менее 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники. Также зафиксировано более 30 грузовиков с БК и топливозаправщики. Он утверждает, что это наибольшее пополнение в сторону Запорожья за июль-август.

"Одновременно встречные перемещения танков, БТРов и пушек с Бердянского направления на север Донецкой области в составе организованной колонны в сопровождении военной комендатуры/полиции поздно вечером. В общей сложности до 15 единиц на тралах", — пишет Андрющенко.

Кроме того, он обращает внимание на организованную большую переброску в течение прошлых среды-пятницы подразделений, базирующихся в Крыму, на север Донецкой области. По внешнему наблюдению, туда двигалось от бригады до полка.

"Можем констатировать, что россияне значительно усиливают Покровское направление и неожиданно – Запорожское. По сравнению с предыдущими неделями относительного затишья российская армия пришла в активное движение перемещения резервов", – отмечает Андрющенко.

Напомним, что ранее Петр Анрющенко распространил информацию о якобы повышении радиационного фона в Запорожье. Эту информацию были вынуждены опровергать областная государственная администрация, МВД Украины и даже Центр противодействия дезинформации СНБО.