Радіаційний фон в Запоріжжі підвищився? Що відомо на цей час

Останніми днями навколо ЗАЕС ходили дивні чутки

Вранці у вівторок, 29 липня, радіаційний фон у Запорізькій області перебував у межах норми. Ввечері зареєстровано також абсолютно нормальні показники.

Про це повідомила Запорізька обласна державна адміністрація. Згодом МВС України теж зробило офіційну заяву.

О 8:00 у контрольних точках міста Запоріжжя на лівому березі зафіксовано 0,12 мкЗв/год, у с. Мар’ївка — 0,10 мкЗв/год, у с. Біленьке — 0,12 мкЗв/год.

"За інформацією Запорізького обласного центру з гідрометеорології, на 20:00 рівень радіації також становить 0,12 мкЗв/год", – йдеться у публікації ОДА.

Протягом доби Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводив дослідження гамма-фону у визначених моніторингових точках міста.

"За результатами проведених досліджень показник радіаційного фону у часовому проміжку з 08.00 до 20.00 29.07.2025 становив 0,12 мкЗв/год. Результати цих досліджень свідчать про те, що радіаційна складова на території м. Запоріжжя в порівнянні з попередніми днями не змінилась", – інформують в пресслужбі.

У Міністерстві внутрішніх справ України також офіційно заявили, що станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проведено заміри повітря. Показники перебувають у межах норми — 0,14 мкЗв/год.

Пізніше до роз'яснень був вимушений долучитися й Центр протидії дезінформації РНБО України, бо країною ширилися чутки про стрибок радіації в Запоріжжі. Там докладно пояснили усі нюанси ситуації.

Що передувало

Раніше голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, повідомляв, що у Запоріжжі нібито підскочив радіаційний фон.

"Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території", – написав він у соцмережах.

Він пояснив, що не має бажання розводити паніку, але вважає, що цей факт потребує уваги та роз'яснення. За його словами, росіяни вже пару днів розповідають про якісь уявні удари та пожежі на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, 19 липня над ЗАЕС в Енергодарі здіймався дим. В області вдруге за останні дні зникло світло, були перебої з водопостачанням. У МАГАТЕ повідомили, що задимлення біля ЗАЕС спричинила лісова пожежа. Займання сталося на безпечній відстані від станції, тому загрози ядерній безпеці немає.