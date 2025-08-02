У передмісті Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа: вогонь підбирається до будинків (відео)

У Запорізькій області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У передмісті Запоріжжя виникла масштабна пожежа на плавнях. Через це вогонь поступово підбирається до Кушгума.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах із мережі видно, що стіна диму поступово підбирається до житлових будівель.

Один із роликів було знято в районі залізничної станції Осетрівка, що на березі Дніпра. Місцеві жителі повідомляють, що вогонь швидко поширюється.

Як повідомила пресслужба регіонального ДСНС, лише за попередню добу у Запорізькій області було ліквідовано 16 загорянь в екосистемах, з яких 7 є наслідком російських обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах.

Рятувальники закликали місцевих жителів відповідально ставитися до правил безпеки, оскільки недбалість може призвести до знищення багатьох гектарів лісових посадок. Ситуація ускладнюється сухою погодою та сильною спекою. Через це синоптики оголосили про надзвичайний рівень небезпеки для низки областей, включаючи Запорізьку.

Пожежна небезпека в Україні

Як повідомлялося раніше, 31 липня в Одесі спалахнула велика пожежа біля житлового комплексу "Лузанівський парк". Вогонь швидко перекинувся з поля впритул до новобудов у районі селища Котовського.