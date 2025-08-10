Їдеш наче в квартирі: як виглядають люкс-вагони "Укрзалізниці" (відео)

Але є певні маленькі недоліки

"Укрзалізниця" пропонує різні умови для комфортної подорожі. Серед них вагон люкс.

Дівчина показала, як він виглядає. Відповідне відео вона записала у ТікТок.

Свою розповідь вона почала з коридору. Він був у сірих тонах.

Коли дівчина зайшла в купе, вона побачила застелену постіль. "Укрзалізниця" також пропонує воду.

На кадрах видно розетки, але авторка відео каже, що вони працюють. Натомість минулого разу вона їхала в купе, де розетки не працювали.

За її словами, там багато світла. Також є дзеркало, тому купе нагадує квартиру, а не місце для поїздки.

Окремо є фіранки на вікнах. Дівчина додала, що це дуже круто, коли вранці хочеться поспати і можна їхати наче вночі.

У купе є вішаки, дві додаткові подушки, а також рушник. Натомість він нібито був брудний.

"Не до кінця чистий рушник. За таку ціну, скільки коштує той люкс, могли б купити новий", — акцентувала вона.

В купе є телевізор і кондиціонер. Особливо це буде актуально тим, хто їде влітку під час сильної спеки.

Дівчина показала і як виглядає вбиральня. Вона акцентувала на тому, що вона чиста та простора.

Реакція українців

Відео викликало жваве обговорення серед користувачів соціальних мереж. Багато хто цікавився вартістю поїздки у вагоні-люкс. Авторка відео повідомила, що заплатила 3500 гривень, хоча раніше купувала аналогічний квиток за 1500 гривень.

Користувачі активно ділилися власним досвідом подорожей залізницею. Деякі підтвердили, що їздили у подібних вагонах і залишилися задоволеними комфортом. Інші, навпаки, розповіли про негативний досвід — зокрема, про вузькі ліжка та незручності під час сну.

Окремо користувачі обговорювали співвідношення ціни та якості. Частина коментаторів вважає, що люкс-вагони варті своїх грошей, особливо для довгих поїздок. Водночас інші користувачі зазначили, що за таку ціну можна знайти альтернативні способи подорожі.

Деякі коментатори поділилися порадами щодо бронювання квитків у вагони-люкс, розповівши про можливі знижки та особливості різних маршрутів. Також згадувалося про те, що умови у різних вагонах можуть відрізнятися залежно від їх віку та стану.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" запровадить можливість купити квитки без "Дії".