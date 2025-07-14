"Якась дурня твориться". Українець поскаржився на неможливість купити квитки, Укрзалізниця відповіла

Навантаження шалене, конкуренція – теж, заявив перевізник

Купити квитки на поїзд в Україні літом непросто — пасажири обурюються та діляться лайфхаками для купівлі квитків. Український військовий поскаржився, що за 45 хвилин зробив десятки невдалих спроб придбати їх.

Командир Легіону "Д" ДФТГ Сергій Фіца розповів на своїй Facebook-сторінці, що не зміг придбати квитки в Карпати ані на сайті, ані в додатку Укрзалізниця. Від 8 ранку (коли квитки з'являються в онлайн-продажі), чоловік намагався безрезультатно купити їх 45 хвилин.

"Якась дурня твориться на сайті і в додатку Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia. Не вдалося взяти квитки в Карпати. З 8.00 до 8.45 десятки невдалих спроб. 4 варіанти, коли вибрав місця, переходиш до оплати і тобі пишуть, щоб зачекав декілька хвилин, поки вони бронюють, а потім видають, що ці місця хтось викупив", — написав Фіца.

За словами чоловіка, також, при виборі місць йому писали, що вони вже викуплені. В інших випадках, його змушували проходити перевірку, чи він не робот, чим відривали від власне вибору місць.

"А потім я їм набрид і вони написали, що я не пройшов перевірку безпеки і на сайт взагалі неможливо стало зайти. Сумно, дєвіци. І бридко від вашого "сервісу", Укрзалізниця", — резюмував Сергій Фіца.

Що відповіли в Укрзалізниці

Представник залізничної компанії у своїй відповіді пояснив, що о 08:00 квитки відкриваються одночасно у всіх каналах продажу. У цей момент тисячі пасажирів заходять у систему. Люди оновлюють сторінку щосекунди та намагаються встигнути купити квитки.

"Навантаження шалене, конкуренція – теж. Квитків при цьому — обмежена кількість, а охочих — у рази більше. Система не віддає переваги жодному користувачу — усе вирішується швидкістю кліків, стабільністю інтернету і технічною можливістю конкретного пристрою", — пояснили в Укрзалізниці.

Що робити, якщо не встигаєш купити квитки на сайті чи в додатку

Там дали пораду тим, хто не встигає купити квитки онлайн. Можна скористатися функцією автоматичного викупу. Вона доступна після верифікації через "Дію" та дозволяє системі самостійно придбати квиток, щойно він з’явиться у продажу.

В Укрзалізниці пояснили, чому так важко купити квитки

через війну не працює авіація, тому основне навантаження лягає саме на залізницю;

кількість рухомого складу обмежена, частина вагонів і поїздів задіяні на військові, евакуаційні та медичні перевезення;

літній сезон — традиційно пік пасажирських перевезень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що провідник поїзда став зіркою мережі. В одній з поїздок у його вагоні відбулася запальна вечірка й він став її активним учасником.