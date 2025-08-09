Дотиснули? Укрзалізниця запровадить можливість купити квитки без "Дії"

Йдеться про конкретні рейси

Продаж квитків на поїзди за Дія.Підпис, який було запроваджено з 1 серпня на популярні рейси, викликав обурення в українців. Укрзалізниця планує запустити альтернативну верифікацію для купівлі квитків — через BankID.

Про це розповів ІТ-директор Укрзалізниці Ернест Клименко, повідомляє Forbes Ukraine. За його словами, можливість верифікації для купівлі квитків у власному застосунку через BankID УЗ планує запровадити у вересні. Йдеться про рейси Київ – Ужгород, Львів – Одеса, та Київ – Чоп, а також міжнародні рейси, квитки на які зараз можна придбати тільки за Дія.Підпис (або у кількох касах на всю країну).

На фінальному етапі узгодження технічних рішень Ернест Клименко

Це стане альтернативою для тих, у кого немає "Дії". Проте, за словами Клименка, масштабувати це рішення на всі рейси не планують. Можливість верифікації через BankID буде лише для тих рейсів, які зараз потребують обов'язкової авторизації через Дію. Скористатися верифікацією через Дія.Підпис можуть лише ті, в кого є Дія, а BankID дає змогу авторизуватися через будь-який банк, в якому у користувача відкритий рахунок.

Укрзалізниця запровадила продаж квитків за Дія.Підпис — що відомо

З 1 серпня перевізник запровадив обов'язкову верифікацію через Дія.Підпис для трьох популярних поїздів:

№29/30 Київ — Ужгород,

№12 Львів — Одеса,

№27/28 Київ — Чоп.

Пояснили це боротьбою з перекупниками. Спочатку УЗ оголосила про таке нововведення для п'яти рейсів. Проте у суспільстві здійнялася хвиля обурення, і їх скоротили до трьох. Крім того, додали можливість (спочатку її не передбачалося) купівлі квитків у касах. Проте лише у чітко визначених, всього у п'яти містах.

Українці масово скаржаться на труднощі з придбанням квитків, цього літа ця проблема дуже загострилася. Люди годинами "полюють" на квитки у додатку, але врешті решт змушені їхати автобусами.

Як повідомляв "Телеграф", голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" може підняти ціни на квитки на деякі напрямки. Вартість може бути меншою для тих, хто купує їх завчасно та більшою для тих, хто в останній момент.