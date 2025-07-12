"Укрзалізниця" доводить українців до крайнощів. У мережі вірусяться дотепні відео

Користувачі навіть запропонували альтернативу УЗ

Ситуація з відсутністю квитків на поїзди "Укрзалізниці" продовжує обурювати українців. Однак у мережі вже з'явилось чимало дотепних жартів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що наразі на деякі напрямки фактично неможливо купити квитки, до прикладу, до Одеси чи Львова.

Найбільшу кількість переглядів набрав ролик, де українка запропонувала альтернативний спосіб, як доїхати до Одеси. Для цього користувачка пропонує скористатись послугами Нової пошти.

"Коли немає квитків в Одесу, а Нова пошта їздить туди кожен день", — йдеться у відео.

На відео дівчина залазить у невелику коробку Нової пошти та запаковує сама себе. До слова, у коментарях люди вже оцінили такий гумор і зазначили, що в такому разі це була б доставка року.

Також українці публікували відео, як на вокзалі вже з 5 ранку стоять у чергах, аби купити квиток на потрібний напрямок. На один з роликів навіть наклали відому озвучку з фільму "Голодні ігри".

"Вітаю! Вітаю, вітаю! Вітаю вас на Голодних іграх", — звучить у відео, де показують каси "Укрзалізниці".

Однак були серед користувачів і ті, хто запропонували цікавий варіант, як потрапити на потрібний поїзд. Для цього слід одягти форму провідника та прийти у вагон. На відео видно, як дівчина і хлопець вже приміряють відповідний одяг у магазині з костюмами.

Нагадаємо, нещодавно українка показала жіноче купе, у якому їхала з Запоріжжя. Обіцяного підвищеного комфорту за 1200 грн там так і не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати комфортний вагон з кондиціонером для подорожі в поїзді у спеку.