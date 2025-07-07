Провів 26 років у радянських в’язницях і таборах: як зараз виглядає могила дисидента і Героя України Левка Лук’яненка

Минає рівно 7 років після смерті автора "Акту проголошення незалежності України"

Рівно сім років тому, 7 липня 2018 року, не стало відомого українського правозахисника, радянського дисидента та Героя України Левка Лук’яненка. Політичний в’язень СРСР є автором "Акту проголошення незалежності України".

Лук’яненко пережив голодомор і одного разу був засуджений до розстрілу. "Телеграф" розповідає, що відомо про чоловіка, який змінив історію України, де його поховано і як виглядає могила Героя України.

Голодомор, радянська армія і підпільна боротьба

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка на Чернігівщині. Пережив Голодомор 1932-1933 років — навесні 1933-го їхню родину від голодної смерті врятував батько, сховавши трохи картоплі в ямі під стежкою. Наприкінці 1944 року, коли Лук’яненкові виповнилося 16 років, його призвали до лав радянської армії. Під час навчання у школі автомеханіків в австрійському місті Медлінг у 1948 році він почав захоплюватись літературою.

Левко Лук’яненко у молодості. Фото: ukrainianpeople.us

Після війни вступив до комсомолу та партії, у 1953 році — на юридичний факультет Московського університету, а через рік Левко Григорович одружився. 1956 року Лук’яненко вирішив зосередитися на підпільній партії УРСС ("Українська Робітничо-Селянська Спілка").

У вересні 1958 року його направили працювати штатним пропагандистом райкому партії у Львівську область, де він оселився із дружиною. Він був свідком, як людей змушували вступати в колгоспи та знищували цілі хутори. У середині 1959 року перейшов із райкому до адвокатури.

26 років ув’язнень

1961 року Лук’яненка засудили до страти — розстрілу — за антирадянську агітацію, але вирок замінили на 15 років ув’язнення. Після звільнення 1976 року правозахисник став одним із засновників Української Гельсінської групи, за що вже наступного року знову був засуджений — цього разу до 10 років в’язниці та 5 років заслання. Загалом чоловік провів у радянських в’язницях та таборах 26 років.

1991 року Левко Григорович став автором "Акту проголошення незалежності України". Чотири рази обирався народним депутатом.

2005 року йому надано звання Героя України, а 2016 року він став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

Де похований Левко Лук’яненко: фото могили

Радянського дисидента не стало на 90 році життя 7 липня 2018 року. За словами вдови Надії Лук'яненко, її чоловік переніс лейкоз, а потім зіткнувся з проблемами, пов'язаними з тромбами та лейкоцитами. У "Феофанії" йому надавали допомогу після інсульту.

Лук’яненка було поховано 10 липня на Байковому цвинтарі у Києві. Його могила розташована на центральній алеї (дільниця № 42а) поряд із могилою першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Пам’ятник герою було встановлено у 2020 році:

Фото: wikipedia

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