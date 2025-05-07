Псів труїли просто біля лікарні: мешканці Острога шукають винних (відео, фото)

Собак підгодовували волонтери та працівники лікарні, навіть стерилізували власним коштом

В Острозі Рівненської області невідомі зловмисники отруїли собак біля районної лікарні. Загинули щонайменше 7 тварин.

Волонтерка Галина Шишкова розповіла, що трапилось це в перші дні травня, при цьому — собаки не виявляли агресії і спокійно жили окремо від людей на великій території. Ба більше — підгодовували їх не тільки місцеві, а й співробітники: "Працівники лікарні підгодовували їх, стерилізували за власний кошт. У собак були будки у віддалених місцях території, були свої миски. Вони ні на кого не кидалися. І точно не працівники лікарні привозили нових тварин — це робили інші".

Вона також зазначила, що отрута — рецептурний препарат, хоч і не дорогий. З’ївши таку отруту собака має судоми, блює, вона дезорієнтована, втрачає свідомість та помирає. Частину собак вдалось врятувати.

Одна з собак, які померли від отруєння

Собаки почали помирати в п’ятницю, однак відреагували оперативно здебільшого волонтери. В міській раді зазначили, що в поліцію звернулись у неділю, наразі опитують громадян, які могли бути очевидцями. Територію обстежили працівники лікарні та поліція — зараз підозрілих предметів не виявили, а в медзакладі створили комісію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки на Київ загинула зооволонтер, разом із сином та врятованими безпритульними тваринами. Одну з тварин вибухом викинуло з квартири — за життя кота борються ветеринари.