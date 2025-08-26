Плесень повсюду и гнилые трубы: женщина показала ужас в детской больнице Чернигова (видео)

Кроме того, украинка отметила еще ужасную еду и плохое отношение к пациентам

В Черниговской областной детской больнице родители обратили внимание на ужасающее состояние инфекционного отделения. Ролик в соцсетях, мгновенно собравший сотни комментариев и тысячи лайков, показывает запущенную душевую комнату и недопустимые условия, в которых вынуждены находиться дети.

Такое видео опубликовала пользовательница Анастасия Маркова в TikTok. Женщина возмущена халатностью работников учреждения и его антисанитарными условиями.

На кадрах видно, что на полу лежат мокрые тряпки, самая душевая кабинка давно не ремонтировалась, между плитками просматривается плесень, а поверхности — постоянно влажные. Потолок тоже находится в аварийном состоянии: потрескавшийся, покрытый плесенью и черными пятнами. Долгое время не чистилась вытяжка, а трубы — ржавые и частично повреждены, что создает риск падения конструкций на пациентов.

В своем сообщении под видео Анастасия рассказала об отрицательном опыте пребывания с ребенком в больнице 23 августа. По ее словам, медицинский персонал ведет себя отчужденно и неаккуратно: большинство вопросов по состоянию ребенка опрокидывают на врача, который во время осмотра практически не комментирует процесс. Родителям приходится самостоятельно искать ответы на все вопросы, а в ответ часто получают только недовольные взгляды работников.

В палатах ситуация немного лучше, однако питание оставляет желать лучшего.

"Еда – просто ужас, помои….", – комментирует мать ребенка.

Все это происходит в отделении, где находятся дети с ослабленным иммунитетом, что создает высокий риск заражения дополнительными инфекциями.

Отметим, что данная больница находится в Чернигове на улице Пирогова, 16.

Ранее "Телеграф" сообщал, что месяц назад в центре скандала оказалась еще одна детская больница, но теперь — в Кременчуге. Родители жалуются на антисанитарию, аварийные палаты и отсутствие реакции со стороны властей.