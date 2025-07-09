Хвостатий "пацієнт": дикий звір розгулював біля лікарні у Рівному (відео)

Лисиця облюбувала територію біля обласної лікарні в Рівному

У Рівному біля обласної лікарні з'явився незвичайний відвідувач — молода лисиця, яка, схоже, вирішила скористатися медичними послугами. Тварина настільки освоїлася, що спокійно перебігала дорогу прямо перед автомобілями, ніби йшла на планову консультацію.

Відповідне відео поширив місцевий телеграм-канал. Рудий "пацієнт" виглядав цілком здоровим і бадьорим, хоча деякі коментатори занепокоїлися його поведінкою.

"Лисиця бігає біля обласної лікарні. Рудих в нашому місці та області побільшало", — написав автор відео, додавши, що це вже не перший випадок появи диких тварин у місті.

Реакція мешканців була різноманітною: хтось жартував, хтось хвилювався про можливі захворювання, а дехто навіть впізнав у тварині "стару знайому" з іншої вулиці. Одна з коментаторок застерегла, що лисиця може привести за собою ціле сімейство.

Диких тварин у наших містах стало помітно більше відтоді, як заборонили полювання. Це сталося з початком війни у лютому 2022 року — тоді ввели воєнний стан і заборонили полювати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що популярний блогер Лебіга зіткнувся з лисицею-злодійкою. Пухнасту хитрюгу стример зустрів прямо на пляжі в Одесі.