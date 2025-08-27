"Путін доклав щирих зусиль". Віткофф анонсував зустріч Зеленського з очільником Кремля

Цього тижня американець зустрінеться з представниками Києва

Володимир Путін висловив бажання завершити війну проти України під час зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Цю заяву Віткофф зробив у інтерв'ю Fox News. Журналіст прямо спитав чиновника, чи казав Путін у Алясці, що хоче миру і хоче покласти край війні.

Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви Стів Віткофф

Ведучий також спитав спецпредставника, як він ставиться до думки критиків, що "Путін просто грає з вами". Віткофф відповів.

"Я думаю, що він (ймовірно, Путін — ред.) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (ймовірно, Трамп, — ред.) рішуче налаштований покласти йому край", — сказав спецпредставник президента США

Віткофф переконаний, що для укладення мирної угоди, на переговорах буде потрібна особиста присутність Путіна. Він також нагадав, що на Алясці Путін визнав, що якщо президентом у 2022 році був Трамп, російський лідер не почав би війну проти України.

Цього тижня Віткофф проведе зустріч з представниками України

Спецпредставник заявив, що цього тижня він зустрінеться з представниками Києва для обговорення наступного етапу завершення війни. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку. На думку Віткоффа, зустріч Зеленського та Путіна може відбутися "скоро".

Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (Зеленського та Путіна — ред.) Стів Віткофф

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", у Росії вже готуються до можливого провалу зустрічі Зеленського та Путіна, а тому шукають кого б у цьому звинуватити. У Москві для цих цілей традиційно обрали країни Заходу.