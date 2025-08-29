Київська "Хатіко" розчулила українців: собака досі чекає на господаря, якого вбила Росія (відео)

Відео з собакою зібрало десятки коментарів у соцмережах

У Києві після масованого обстрілу 28 серпня з'явилося відео, яке розчулило сотні людей. На кадрах — собака на ім'я Джессі, яка голосно гавкає, немов кличе когось.

Це все виглядає так, ніби чотирилапа сумує за господарем. Ролик опублікувала ДСНС України.

За словами рятувальників, "її світ зупинився 28 серпня… Але незламна вірність досі тримає Джессі серед руїн у Києві … чекає на господаря, який вже не повернеться".

Відео з собакою зібрало десятки коментарів у соцмережах, із яких усі — сповнені болю та співчуття. Користувачі писали, що їхні серця "просто розриваються" від цієї історії, адже в голосі тварини чути справжній відчай. Дехто наголошував на вірності Джессі, зазначаючи, що "ця собачка до останнього залишилася поруч зі своїм господарем".

Коментатори ділилися емоціями без прикрас: "Скільки болю в її голосі", – написав один із користувачів. Інша жінка зізналася: "Боже… в мене стає серце", а хтось коротко передав відчуття всього побаченого лише одним словом – "Біль".

Були й слова вдячності до рятувальників, які невпинно працювали на місці обстрілу, допомагали людям та розбирали завали: "ДСНС, дякую за вашу працю", – зазначив один із глядачів. Інші висловлювали сподівання, що Джессі знайде нову добру сім’ю: "Дай Бог тобі найкращу сім'ю", – писали в коментарях.

Що пишуть українці під відео

Ця історія про собаку Джессі стала символом вірності навіть після трагедії. Вона й досі залишається біля зруйнованого будинку, ніби чекаючи на господаря, який загинув під час обстрілу.

Обстріл Києва 28 серпня — що відомо

У ніч проти 28 серпня Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників і ракет. Внаслідок удару загинули 23 людини. У зв’язку з трагедією 29 серпня в столиці оголошено день жалоби за загиблими.

