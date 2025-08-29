Вчерашний обстрел Киева стал для американцев абсолютно ужасающим, — Андрей Ермак

Поведение россиян меняет позицию США

Американцы отрицательно восприняли массированный комбинированный удар России по Украине 28 августа (в Киеве погибли 25 человек — Ред.). При этом Администрация президента Дональда Трампа видит, что россияне не проявляют реального интереса к переговорному процессу мирного урегулирования.

Об этом на встрече с журналистами заявил председатель ОП Андрей Ермак, находящийся в США. Также с украинской стороны в двусторонних переговорах принимают премьер-министр Юлия Свириденко, министра экономики Алексей Соболев и другие.

"Нужно немного терпения. Ведь прецедентов окончания войн такого масштаба (за последние десятилетия – ред.) нет — полномасштабная война длится более 3 лет. Идет поиск решения, идут постоянные переговоры. Невозможно сейчас закончить переговоры за одну встречу. Но идет постоянный переговорный процесс, есть наработки", — сказал Андрей Ермак.

Одно из условий мира в Украине — ceasefire, говорит глава ОП. Также речь идет о введении контингента (вдоль линии фронта), а также одной из гарантий безопасности для Украины будет аналог 5 статьи НАТО для Украины (без фактического членства в Альянсе). Сейчас идет плодотворная работа по гарантиям безопасности. США готовы участвовать в них и над этим работала украинская делегация в Вашингтоне 29 августа. Эти гарантии безопасности будут чем-то вроде 5 статьи НАТО.

"Мы сегодня в ежедневном режиме работаем с советниками по вопросам национальной безопасности и обороны. На столе было много разных вариантов, которые в целом должны объединиться в систему гарантий безопасности, которые точно давали бы Украине полную уверенность, что никогда агрессия не повторится", — подчеркнул Ермак.

Что касается прекращения огня, то это один из вариантов окончания конфликта. "Американцы никогда не декларировали позицию, что они против ceasefire. Сейчас они увидели, что Россия ничего реально не предлагает, постоянно меняет Стамбульский ультиматум 2022 года, но там не появляется ничего принципиально нового", — сказал Ермак. По его словам, такое поведение россиян меняет позицию США.

Относительно того, какие страны могут ввести контингент, Андрей Ермак их не назвал, однако отметил, что их много. "Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так", — сказал глава ОП.

"Для американцев стало абсолютно ужасным то, что произошло минувшей ночью в Киеве. На встрече с Уиткоффом я его проинформировал о ситуации, даже показал некоторые фото, которых не было в сети", — сказал Ермак. Глава ОП подчеркнул, что пригласил Уиткоффа приехать в Украину.

"Мне кажется, что это абсолютно логично, чтобы он приехал. Вообще было бы очень хорошо, чтобы ведущие политики, и даже президент Трамп в какой-то момент приехали. Иначе невозможно почувствовать, почему мы так уверены, что мы не проигрываем. Что мы точно имеем все силы, и нас надо просто поддержать. Для этого надо почувствовать атмосферу и почувствовать наших людей", — сказал Ермак.

Ранее спецпредставитель Трампа заявил, что на этой неделе встретится с представителями Киева для обсуждения следующего этапа завершения войны. Встреча состоится в Нью-Йорке. По мнению Уиткоффа, встреча Зеленского и Путина может состояться "скоро".