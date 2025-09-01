Тепер це місце так просто не знайти: в мережі показали архівний кадр околиць Києва 100-річної давнини (фото, карта)

Архівний кадр дозволяє зазирнути в епоху, коли київський монастир розгортав тут потужне господарство

Архівні світлини мають особливу силу – вони переносять нас у минуле, дозволяючи побачити місця, які сьогодні кардинально змінилися. Саме завдяки такій унікальній можливості ми можемо побачити Петропавлівську Борщагівку 100 років тому.

Опублікована днями фотографія 1924 року відкривають унікальний погляд на будинок біля монастирського млина на річці Борщагівці. Ці історичні кадри демонструють атмосферу сільського життя початку XX століття, нагадуючи про потужний економічний потенціал монастирської громади.

Водяний млин на той час – це ключовий елемент інфраструктури села, що визначав розвиток цього куточка Київщини. Сьогодні тут центр Борщагівською сільської громади, "Телеграф" розповість про нього докладніше.

Будинок біля монастирського млина на річці Борщагівці

Духовний центр громади

Релігійна історія села розпочалася у 1755 році, коли місцева громада спорудила дерев'яну церкву святого Симеона Стовпника. Протягом XIX століття храм неодноразово перебудовували, а у 1908–1909 роках на місці старої споруди звели нову п'ятибаневу кам'яну церкву за проєктом відомого архітектора Є. Ф. Єрмакова. Вона стала духовним осередком села, що швидко розросталося.

Церква святого Симеона Стовпника на архівному фото

Церква святого Симеона Стовпника, фото 2014 року

Київський Грецький Катерининський монастир, який мав статус автономії у складі Синайської архієпископії Єрусалимського Патріархату, розгорнув тут потужне господарство. Монастирський "скотний двір", млин і родючі землі забезпечували обителі стабільні прибутки. Право користування цими угіддями монастир отримав ще у XVIII столітті й зберігав його до початку XX століття, що гарантувало йому фінансову незалежність для духовної та господарської діяльності.

Угіддя монастиря на плані, 1840 рік

Від села до міського району

Сьогодні Петропавлівська Борщагівка – це село у Бучанському районі Київської області, розташований на західній околиці столиці поблизу Великої Окружної дороги. Його вулиці та забудова гармонійно поєднують сучасне життя з історичною пам'яттю, а місця колишніх монастирських угідь залишаються в пам'яті завдяки таким фото.

Збереження культурної спадщини

Архівні світлини та історичні документи допомагають відтворити образ цього краю в минулому та розкривають багатошарову спадщину Києва. Збереження пам'яті про будинок біля млина і церкву святого Симеона Стовпника — це не просто архітектурне питання, а нагадування про збереження історичної пам'яті та формування культурної ідентичності української столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав культовий фонтан на Майдані до всіх реконструкцій. Цей символ цілого покоління киян зник із площі 2001 року, але знайшов нове життя у несподіваному місці.