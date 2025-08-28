На диво майже не змінився за 55 років: у мережі показали унікальне фото культового київського ринку

Атмосферне чорно-біле фото демонструє архітектурну красу легендарної будівлі в стилі модерн та повсякденне життя киян

У соціальні мережі набуває популярності рідкісне чорно-біле фото легендарного київського ринку, зроблене понад півстоліття тому. Атмосферний знімок переносить нас у кінець 1960-х років, демонструючи архітектурну красу та повсякденне життя одного з найстаріших неформальних центрів Києва.

Мова про Бесарабський ринок, фото якого поділилися у спільноті "Старі фото Києва", і сьогодні продовжує бути не просто торгівельним майданчиком, а справжнім символом київської ідентичності – місцем, де традиції минулого органічно поєднуються з потребами сучасності. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Свідок епох

Бесарабський ринок, розташований поблизу Майдану Незалежності, відкрив свої двері для відвідувачів ще на початку ХХ століття. Величну будівлю в стилі модерн спроєктував відомий архітектор Гай Гельмер, створивши справжній шедевр торгівельної архітектури.

На історичному фото чітко проглядаються характерні елементи фасаду – великі арочні вікна, елегантні декоративні деталі та масивна скляна покрівля, що забезпечувала природне освітлення торгівельних рядів. Саме ці архітектурні особливості робили ринок унікальним не лише для України, а й для всієї Східної Європи того часу.

Бесарабський ринок, 1967 рік

Центр міського життя

У 1960-ті роки Бесарабський ринок був чимось набагато більшим, ніж просто місцем торгівлі. Тут кипіло життя радянського Києва: торговці пропонували свіжі овочі та фрукти з усіх куточків України, рибу з Дніпра та Чорного моря, м'ясні та молочні продукти від місцевих виробників.

Бесарабський ринок сьогодні

Ринок став традиційним місцем зустрічей киян різних поколінь. Сюди приходили не лише за покупками, а й щоб дізнатися останні новини, поспілкуватися з друзями та знайомими. Атмосфера того часу відчувається навіть на чорно-білому знімку – жвавість, метушня, автентичність радянської епохи.

Архітектурна спадщина

Сьогодні Бесарабський ринок має статус пам'ятки архітектури та містобудування. Попри численні реконструкції та модернізації, будівля зберегла свій первісний вигляд і продовжує виконувати свою основну функцію.

Сучасні відвідувачі можуть оцінити не лише широкий асортимент якісних продуктів, а й унікальну атмосферу місця, де історія поєднується з сьогоденням. Ринок залишається одним із найпопулярніших торгівельних центрів Києва та обов'язковою зупинкою для туристів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як будували легендарний Бессарабський ринок. Ще в середині ХІХ століття на місці сучасної Бессарабської площі був пустир, який постійно заливали потоки води з усіх навколишніх пагорбів.