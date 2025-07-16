З’явилося рідкісне фото однієї із найстаріших київських вулиць: як вона виглядала тоді й зараз

Бруковані дороги, дореволюційні балкони, легендарні автомобілі та історична огорожа лікарні створюють унікальний портрет столиці, яким її пам'ятають старші покоління киян

Фотографія здатна зупинити час та зберегти моменти, що стають частиною міської пам’яті. Яскравий тому приклад — знімок, що зобразив одну з вулиць столиці в ті часи, коли Київ лише формував своє сучасне обличчя.

На цьому архівному фото, яким поділився Олександр Горбунов, — добре знайома багатьом киянам вулиця Шовковична у самому серці столиці. Зліва тягнуться характерні будинки старого Києва, а праворуч, за високою цегляною огорожею з кованими елементами, — територія легендарної Олександрівської (нині — Київська міська клінічна) лікарні.

Символи міста – у кожному кадрі

Шовковична — одна із найстаріших вулиць Києва, історія якої налічує понад два століття. Попри бурхливий розвиток міста, вона багато в чому зберегла атмосферу стародавнього Києва. Саме такі бруковані дороги, акуратні балкони дореволюційних будинків та спокій алей створюють неповторний колорит, відомий з першого погляду.

На передньому плані — типовий радянський двір: діти грають на вулиці, неподалік припарковані легендарні "Жигулі" та "Волга". Подібні автомобілі у 1970–80-х роках були невіддільною частиною міських пейзажів.

Фото: Олександр Горбунов

Олександрівська лікарня – більше ніж лікарня

Правий бік знімка огороджений знаменитою цегляною стіною з кованим парканом — це історична огорожа Олександрівської лікарні, заснованої ще наприкінці XIX століття. Установа і сьогодні є одним із головних медичних центрів міста. Це не просто медичний комплекс, а справжній архітектурний та історичний символ Києва. "Телеграф" уже розповідав про лікарню, сьогодні вона перейменована на Свято-Михайлівську клінічну лікарню.

Як змінюється місто

Сучасна шовковична сильно змінилася, але все ще зберігає подих історії. Місто динамічно розвивається, багато вулиць набувають сучасного вигляду, з’являються нові забудови та інфраструктура. Проте старовинні огорожі та будівлі, які потрапили до цього кадру, залишаються свідками того, яким був Київ більш як 40 років тому.

Сучасний вид місця з попереднього фото

Сьогодні на Шовковичній можна побачити, як гармонійно поєднуються історична спадщина та сучасність. Старі будинки сусідять з оновленими фасадами, а історичне планування вулиці зберігається попри всі зміни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що було на місці відомої недобудови у Києві ще 100 років тому. У другій половині XIX століття місто стрімко розвивалося, але пожежі залишалися однією з найбільших загроз.