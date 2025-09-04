Играл с Зеленским в кино и называл россиян "стадом": где сейчас Епифанцев и что говорит о войне

Открыто Россию агрессором актер не называет

Владимир Зеленский до президентства активно снимался в кино и успел поработать с многими российскими знаменитостями. В их числе Алексей Чадов, а также Владимир Епифанцев.

"Телеграф" решил узнать, что российский актер говорит о войне и своей работе с президентом Украины. Мы узнали некоторые факты о Владимире Епифанцеве.

Владимир Епифанцев — что о нем известно

Российский актер Владимир Епифанцев родился в 1971 году в Москве и решил связать судьбу с киноискусством, следуя по стопам отца. Его внешность привлекла внимание режиссеров, поэтому Владимира начали приглашать в проекты, зачастую криминальные фильмы.

Владимир Епифанцев

Владимира Епифанцева можно увидеть в таких кинолентах, как "Зеленый слоник", "Жуки", "Антикиллер", "Шпион", "Несокрушимый", "Два холма".

Владимир Епифанцев снялся во многих российских фильмах

В 2016 году Епифанцев снялся в комедии "8 лучших свиданий" вместе с Владимиром Зеленским, сыграв роль бравого пожарного Ильи. Совместной работой со звездой украинского шоу-бизнеса Епифанцев остался доволен, о чем неоднократно отмечал публично.

Владимир Епифанцев снимался с Владимиром Зеленским

Когда Владимир Зеленский в 2019 году выиграл выборы президента Украины, Епифанцев входил в число российских артистов, которые его поздравили с победой.

Знаю Владимира Зеленского как искреннего, доброго и веселого малого. Если при своем правлении ему удастся сохранить свою легкость восприятия, неагрессивность и чувство юмора, то он станет не просто хорошим президентом, но и спасением для всего нашего застрявшего в инстинктах и жажде доминирования обезьяньего мира. Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев и Владимир Зеленский в фильме "8 лучших свиданий"

Где сейчас Владимир Епифанцев и что он говорит о войне

В 2023 году Владимир Епифанцев обозлился на Россию за то, что Госдума РФ приняла законопроект, который запрещает сбор и употребление мухоморов. А актер серьезно пропагандировал "философию мухомороедения".

Владимир Епифанцев критиковал Россию и россиян

Епифанцев назвал тогда Россию фашистским государством. Ролик со своими высказываниями он потом удалил, но на него успели подать заявление в полицию, чтобы проверить факт оскорбления государственного строя.

У нас на все статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живём в фашистском военном государстве Владимир Епифанцев

В 2024 году актер снова разозлил россиян, заявив, что они похожи на "стадо". А еще, что не является патриотом. Правда потом начал оправдываться за свои слова.

Владимир Епифанцев заявлял, что не относит себя к россиянам

Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу Владимир Епифанцев

Отметим, что Владимир Епифанцев осуждает войну, но не называет Россию агрессором и уклончиво рассуждает на эту тему. Хотя с 2017 году он находится в базе "Миротворец" за незаконное посещение Крыма. Актер говорит, что не разбирается в политике и считает ее "грязным" делом.

Владимир Епифанцев не называет РФ агрессором

Епифанцев продолжает активно сниматься в российских фильмах, в 2024 году с его участием вышло две кинокартины. Но при этом, он положительно продолжает отзываться о Владимире Зеленском.

В сети опубликован ролик, где российский актер рассказывает, что считает президента Украины добрым, умным, веселым и искренним человеком. Они хорошо провели время вместе, играя в комедии, поэтому он может сказать о нем только хорошие слова.

Также Епифанцев подписан на Владимира Зеленского в социальных сетях, в частности в Instagram.

Владимир Епифанцев подписан на Владимира Зеленского

