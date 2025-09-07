Росія масовано атакувала Україну: зруйновано будинки, є загиблі та поранені (оновлюється)

У ніч на 7 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи чули в низці міст, включаючи Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на офіційні дані та інформацію кореспондентів.

Згідно з офіційними даними, Росія в атаці використовувала дрони, крилаті ракети та балістику.

Доповнюється…

08:23 Інформацію про пожежу у Кабміні підтвердила прем'єрка Свириденко.

08:00 Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян – ОВА

07:40 У Кременчуці було багато вибухів. Орієнтовно з 01:00 до 04:00 пролунало близько 40 вибухів, — місцеві ЗМІ.

06:57 У Києві горить урядова будівля. Може йтися про Кабмін

06:56 А так за даними пабліків виглядає зараз Одеса. В ОВА повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури та кілька пожеж, зокрема у багатоповерхівках.

06:54 З'явилося відео вибухів у Кременчуці.

06:52 До 1000 БпЛА атакували Україну вночі. Це був один із наймасованіших ударів за весь час війни, – монітори.

06:50 Внаслідок атаки у Києві сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі у Печерському районі, — КМВА

06:45 У Святошинському районі Києва, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина до 1 року. Число постраждалих у Києві зросло до 13 осіб. З них 6 осіб госпіталізовано, інші отримали допомогу на місці, — КМДА

06:30 У Святошинському районі Києва сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення. У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

Як повідомлялося раніше, російським окупантам вдалося наростити виробництво копій іранського ударного дрона "Шахед" та дронів-імітаторів типу "Гербера". В українській розвідці кажуть, що ворог нині здатний виробляти приблизно 2700 безпілотників на місяць, проте випускати їх щодня тисячами росіяни можуть хіба що мріяти.