Россия массированно атаковала Украину. Города в огне, есть погибшие и раненые (обновляется)

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в целом ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на официальные данные и информацию корреспондентов.

Согласно официальным данным, Россия в атаке использовала дроны, крылатые ракеты и баллистику.

Дополняется….

07:40 В Кременчуге было много взрывов. Ориентировочно с 01:00 до 04:00 раздалось около 40 взрывов, — местные СМИ

06:57 В Киеве горит правительственное здание. Речь может идти о Кабмине

06:56 А так по данным пабликов выглядит сейчас Одесса. В ОВА сообщили о повреждениях гражданской инфраструктуры и нескольких пожарах, в том числе в многоэтажках.

06:54 Появилось видео взрывов в Кременчуке.

06:52 До 1000 БпЛА атаковали Украину ночью. Это был один из самых массированных ударов за все время войны – мониторы.

06:50 В результате атаки в Киеве произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе, — КМВА.

06:45 В Святошинском районе Киева, по предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года. Число пострадавших в Киеве выросло до 13 человек. Из них 6 человек госпитализированы, другие получили помощь на месте, — КГГА

06:30 В Святошинском районе Киева сильное повреждение получил 9-этажный жилой дом — частично разрушены с 4 по 8 этажа. Также в Святошинском районе зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар возник на 15-16 этажах. Кроме того, пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных жилых домах. Горят автомобили вблизи СТО и складские помещения. В Дарницком районе столицы в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Как сообщалось ранее, российским оккупантам удалось нарастить производство копий иранского ударного дрона "Шахед" и дронов-имитаторов типа "Гербера". В украинской разведке говорят, что враг в настоящее время способен производить примерно 2700 беспилотников в месяц, однако выпускать их ежедневно тысячами россияне могут разве что в мечтах.