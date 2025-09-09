Спільні розробки та обмін технологіями: форум NAUDI в Лондоні відкрив нові можливості британсько-української оборонної кооперації

Форум став платформою для нової стратегічної співпраці

У Лондоні, в межах Другого "Саміту Свободи", відбувся Український форум оборонних інновацій, співорганізований Національною асоціацією оборонних підприємств України (NAUDI). Подія стала ключовою для українського оборонно-промислового комплексу, адже дала змогу не лише зміцнити вже існуючі міжнародні партнерства, але й започаткувати створення нових спільних проєктів у сфері оборони. Про події на Форумі повідомила пресслужба NAUDI.

Віцепрезидент NAUDI, народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький наголосив, що українська оборонна промисловість уже сьогодні забезпечує понад 60% потреб фронту:

"Наші аналітики показують, що понад 60% озброєння, яке застосовується на фронті, — це українське озброєння. У деяких натівських систем коефіцієнт бойової ефективності становить 15—20%. Українська зброя, через доступність сервісу та надійність, має 80—90%… Ми можемо забезпечити до 80% потреб фронту, якщо буде створена належна модель фінансування", — сказав Сергій Висоцький.

Секретарка Національної інвестиційної ради при президентові України, народна депутатка Галина Янченко підкреслила безпрецедентне зростання українського ОПК:

"За останні 3,5 роки оборонна індустрія України зросла у 34—35 разів… Ми не просто нарощуємо обсяги — ми створюємо інновації, які з’являються кожні 3—6 місяців. Такого не робить більше ніхто у світі", — сказала Галина Янченко.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров акцентував, що форум став майданчиком не лише для дискусії, а й для реального планування спільних виробництв:

"Наша галузь змінилася не лише через війну. Ми створюємо ефективні рішення, знаємо, як працює сучасне поле бою, і готові ділитися цим досвідом. Це не про благодійність — ми хочемо спільних розробок, обміну технологіями та взаємовигідного виробництва. У Лондоні ми обговорили з CEO ADS Group поточні спільні проєкти й запросили британські компанії-члени асоціації до України для предметних переговорів. Наше завдання — сформувати нову архітектуру оборонної кооперації, яка дозволить українським і західним підприємствам створювати продукцію разом, інтегруючи найкращі технології", — сказав Сергій Гончаров.

Форум також став платформою для презентації можливостей українських компаній-членів NAUDI.

Українська Бронетехніка представила відео роботи сучасних бронемашин "Новатор 2" та "Варта 2", а також новітніх розробок — дрона з 60-мм міною та наземного роботизованого комплексу "Protector".

Компанія "ДЕВІРО" презентувала нову генерацію "Булави" та "Лелеки-100".

Ukrspecsystems і UBM (Innatex) провели перемовини щодо демонстрації новітніх боєприпасів для БПЛА.

Серед активних учасників також були: Kvertus, "Інтерпроінвест", "LFTX", "Латек", "Генерал Черешня", TAF Industries, "Бетрай Енерджи".

У форумі взяли участь колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній радник з нацбезпеки президента США генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер, британський парламентар Джек Лопресті, керівники провідних європейських оборонних компаній і українські ветерани.

Джонсон вкотре закликав Захід передати Україні заморожені російські активи:

"Я палко підтримую Україну. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я вірю, що вона повинна мати усі свої кордони 1991 року. І абсолютно неприйнятно будь-яке намагання укласти угоду, яка передасть частину суверенітету в ілюзорній надії купити прихильність Путіна", — сказав Борис Джонсон.

Макмастер своєю чергою підкреслив:

"Путін не потребує, щоб його заспокоювали. Його провокує лише слабкість. Стримати його можна лише реальною військовою силою".

Таким чином, Український форум оборонних інновацій у Лондоні став не лише майданчиком для діалогу, а й платформою для нової стратегічної співпраці, де український ОПК виступає рівноправним партнером у глобальній безпековій архітектурі.