Совместные разработки и обмен технологиями: форум NAUDI в Лондоне открыл новые возможности британско-украинской оборонной кооперации

Форум стал платформой для нового стратегического сотрудничества

В Лондоне, в рамках Второго "Саммита Свободы", состоялся Украинский форум оборонных инноваций, соорганизованный Национальной ассоциацией оборонных предприятий Украины (NAUDI). Мероприятие стало ключевым для украинского оборонно-промышленного комплекса, потому что позволило не только укрепить уже существующие международные партнерства, но и создать новые совместные проекты в сфере обороны. О событиях на Форуме сообщила пресс-служба NAUDI.

Вице-президент NAUDI, народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий подчеркнул, что украинская оборонная промышленность уже сегодня обеспечивает более 60% потребностей фронта:

"Наши аналитики показывают, что более 60% вооружения, которое применяется на фронте, — это украинское вооружение. У некоторых натовских систем коэффициент боевой эффективности составляет 15—20%. Украинское оружие, из-за доступности сервиса и надежности, имеет 80—90%… Мы можем обеспечить до 80% потребностей фронта, если будет создана надлежащая модель финансирования", — сказал Сергей Высоцкий.

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, народный депутат Галина Янченко подчеркнула беспрецедентный рост украинского ОПК:

"За последние 3,5 года оборонная индустрия Украины выросла в 34—35 раз… Мы не просто наращиваем объемы — мы создаем инновации, которые появляются каждые 3—6 месяцев. Такого больше не делает никто в мире", — сказала Галина Янченко.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров акцентировал, что форум стал площадкой не только для дискуссии, но и для реального планирования совместных производств:

"Наша отрасль изменилась не только из-за войны. Мы создаем эффективные решения, знаем, как работает современное поле боя, и готовы делиться этим опытом. Это не про благотворительность — мы хотим совместных разработок, обмена технологиями и взаимовыгодного производства. В Лондоне мы обсудили с CEO ADS Group текущие совместные проекты и пригласили британские компании-члены ассоциации в Украину для предметных переговоров. Наша задача — сформировать новую архитектуру оборонной кооперации, которая позволит украинским и западным предприятиям создавать продукцию вместе, интегрируя лучшие технологии", — сказал Сергей Гончаров.

Форум стал платформой для презентации возможностей украинских компаний-членов NAUDI.

Украинская Бронетехника представила видео работы современных бронемашин "Новатор 2" и "Варта 2", а также новейших разработок — дрона с 60-мм миной и наземного роботизированного комплекса "Protector".

Компания "ДЕВИРО" представила новую генерацию "Булавы" и "Аист-100".

Ukrspecsystems и UBM (Innatex) провели переговоры по демонстрации новейших боеприпасов для БПЛА.

Среди активных участников также были: Kvertus, "Интерпроинвест", "LFTX", "Латек", "Генерал Черешня", TAF Industries, "Бетрай Энерджи".

В форуме приняли участие бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший советник по нацбезопасности президента США генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер, британский парламентарий Джек Лопрести, руководители ведущих европейских оборонных компаний и украинские ветераны.

Джонсон в очередной раз призвал Запад передать Украине замороженные российские активы:

"Я горячо поддерживаю Украину. Я хочу, чтобы Украина победила. Я верю, что она должна иметь все свои границы 1991 года. И абсолютно неприемлема любая попытка заключить соглашение, которое передаст часть суверенитета в иллюзорной надежде купить благосклонность Путина", — сказал Борис Джонсон.

Макмастер в свою очередь подчеркнул:

"Путин не нуждается в том, чтобы его успокаивали. Его провоцирует лишь слабость. Сдержать его можно только реальной военной силой".

Таким образом, Украинский форум оборонных инноваций в Лондоне стал не только площадкой для диалога, но и платформой для нового стратегического сотрудничества, где украинский ОПК выступает равноправным партнером по глобальной архитектуре безопасности.