Алабай втік з ферми і ледве не загриз чужого собаку: до чого тут співвласник "Квартал 95"

На фермі вже відреагували та виступили із зустрічними звинуваченнями

На Київщині алабай вибіг з території ферми Dubky та накинувся на собаку одного з місцевих мешканців. На фермі ситуацію прокоментували, але зробили лише гірше.

Історією поділився користувач Facebook Ігор Трубенок. За його словами, ця ферма належить співвласнику студії "95 квартал" Борису Шефіру та його дружині Олені.

За його версією, ворота на фермі "майже ніколи не зачиняються", а тому алабай раніше вже нападав на велосипедистів та бігунів. Він зазначив, що цього разу жертвою став його собака Кітті, якого вигулювала його дружина. Трубенок пише, що співробітники ферми намагалися "впасти на мороз", через що довелося викликати поліцію.

Пізніше із сім’єю зв’язалися власники ферми, яких він ідентифікував як Олену та Бориса Шефірів, але допомогти з лікуванням собаки вони не захотіли.

Зараз вони сидячи за кордоном ліплять відмазки, чому вони нам нічого не винні, а навіть якщо і винні, то ми їх маємо хорошо попросити. Ще Олена порадила не ходити біля Валів, які їй не належать, бо вона безпеку не гарантує. Тобто люди вирішили, що вони власники Змієвих валів. Це теж жесть Ігор Трубенок

Початкове повідомлення

На фермі і собі вирішили озвучити свою версію та звинуватили чоловіка у брехні. Там сказали, що, мовляв, собака повела себе агресивно, бо у неї була тічка, а від оплати за лікування вони не відмовлялися, але просили дати час через ліміти на переказ коштів.

Цікаво, що у своєму посту співробітники ферми звинувачують Трубенока у тому, що той є "ухилянтом". До того ж у своєму посту вони відкрито натякають на те, що сім’я спеціально гуляла біля ферми, щоб спровокувати таку ситуацію.

Пояснення ферми

Автор початкового повідомлення вже відреагував на слова про "ухилянта", повідомивши, що вже переніс два інфаркти.

Постраждалий собака Постраждалий собака Постраждалий собака

Рахунки за лікування Рахунки за лікування Рахунки за лікування Рахунки за лікування

Скріншоти листування Скріншоти листування Скріншоти листування Скріншоти листування Скріншоти листування Скріншоти листування

Як повідомлялося раніше, скандальну ексглаву МСЕК Хмельницького Тетяну Крупу, яка "заробила" на хабарях від ухилянтів понад 6 мільйонів доларів, вийшла на волю під заставу. При цьому, за даними журналістів, вийшла вона до того, як заставу було внесено.