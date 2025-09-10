Алабай сбежал с фермы и едва не загрыз чужую собаку: при чем тут совладелец "Квартал 95"

На ферме уже отреагировали и выступили со встречными обвинениями

В Киевской области алабай выбежал с территории фермы Dubky и набросился на собаку одного из местных жителей. На ферме ситуацию прокомментировали, но сделали только хуже.

Историей поделился пользователь Facebook Игорь Трубенок. По его словам, эта ферма принадлежит совладельцу студии "95 квартал" Борису Шефиру и его жене Елене.

Согласно его версии, ворота на ферме "почти никогда не закрываются", а потому алабай ранее уже нападал на велосипедистов и бегунов. Он отметил, что в этот раз жертвой стала его собака Китти, которую выгуливала его жена. Трубенок пишет, что сотрудники фермы пытались "упасть на мороз", из-за чего пришлось вызвать полицию.

Позже с семьей связались владельцы фермы, которых он идентифицировал как Елену и Бориса Шефиров, но помочь с лечением собаки не захотели.

Сейчас они сидя за границей лепят отмазки, почему они нам ничего не должны, а даже если и должны, то мы их должны хорошо попросить. Еще Елена посоветовала не ходить по Валам, которые ей не принадлежат, потому что она безопасность не гарантирует. То есть люди решили, что они владельцы Змиевых валов. Это тоже жесть. Игорь Трубенок

Изначальное сообщение

На ферме в свою очередь решили озвучить свою версию и обвинили мужчину во лжи. Там сказали, что мол собака повела себя агрессивно так как у нее была течка, а от оплаты за лечение они не отказывались, но просили дать время из-за лимитов на перевод средств.

Любопытно, что в своем посте сотрудники фермы обвиняют Трубенока в том, что тот является "уклонистом". К тому же, в своем посте они открыто намекают на то, что семья специально гуляла возле фермы, чтобы спровоцировать подобную ситуацию.

Объяснение фермы

Автор изначального сообщения уже отреагировал на слова об "уклонисте", сообщив, что уже перенес два инфаркта.

Пострадавшая собака Пострадавшая собака Пострадавшая собака

Счета за лечение Счета за лечение Счета за лечение Счета за лечение

Скриншоты переписки Скриншоты переписки Скриншоты переписки Скриншоты переписки Скриншоты переписки Скриншоты переписки

