Ексглава Вінницької ОВА вляпався в нову історію: що за відео розлетілося через мережу

Відео бійки з нібито колишнім вінницьким топчиновником наробило шуму в мережі

У мережі з’явилося відео того, як чоловік, схожий на колишнього голову Вінницької ОВА Сергія Борзова, влаштував "розбірки" з іншим чоловіком. Все закінчилося тим, що він завдав одному з учасників конфліктної ситуації удару в обличчя.

Відеозапис спочатку був оприлюднений telegram-каналом "Труха Вінниця" ще 2 вересня. Поліція області того ж дня відповіла, що має намір перевірити кадри та прояснити ситуацію.

Втім, до 10 вересня ні Борзов, ні поліція більш детальних пояснень не давали.

Відео знову оприлюднив у соцмережі Facebook місцевий активіст Володимир Затайдух, який закликав Борзова прокоментувати ситуацію, щоб "люди не подумали нічого зайвого". У коментарях очевидці повідомили, що інцидент стався на змаганнях із футболу, де грав син чиновника.

Повідомляється, що Борзов нібито почув "різні непристойні слова" від нетверезої компанії й не стримався.

Коментар очевидців

Втім, місцеве видання "Це Вінниця, друже" пише, що ініціатором конфлікту був колишній голова ОВА, який захотів, щоб чоловіки покинули альтанку, яку вони зайняли раніше.

"Він почав відверто бикувати та погрожувати ТЦК, називаючи себе владою" слова очевидців

Як відомо, Борзов був головою Вінницької ОДА з 2020 до 2024 року, і досі залишається начальником міського відділення Національного олімпійського комітету. Також він є чоловіком народного депутата Ірини Борзової ("Слуга народу").

Це не перший скандал із його участю. У мережі є відео, де він, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння влаштував скандал із групою молодих чоловіків на АЗС, конфлікт закінчився тим, що чиновник викликав ТЦК, які забрали його кривдників. Після розголосу ситуації Борзов подав у відставку, аргументуючи це станом здоров’я.

