Посиділа й досить? ВАКС змінив запобіжний захід ексочільниці Хмельницької МСЕК

Джерела журналістів стверджують, що застава ще не була внесена

Колишня очільниця Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяна Крупа залишає слідчий ізолятор під новими умовами. Вищий антикорупційний суд змінив їй запобіжний захід із тримання під вартою на заставу в значному розмірі.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС. 4 вересня слідча суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо продовження запобіжного заходу фігурантці справи.

Феміда вирішила змінити цей запобіжний захід на заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

"ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою в кримінальному провадженні уже 11 місяців", — зазначили правоохоронці.

Окрім внесення застави, суд визначив низку процесуальних обов'язків для ексочільниці МСЕК до 4 листопада 2025 року. Зокрема, вона повинна прибувати на кожну вимогу слідчого, прокурора або суду, не залишати межі Хмельницького без дозволу, утримуватися від контакту з працівниками обласного центру медико-соціальної експертизи та особами, які зверталися туди для проведення експертиз. Також підозрювана має повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

За виконання ухвали слідкуватимуть детективи НАБУ. Тим часом, як стверджують джерела "РБК-Україна", на момент публікації новини застава ще не була внесена. У разі її внесення на Тетяну Крупу покладуть усі обов'язки, визначені судом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2024 року в Україні розгорівся гучний скандал за участю керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Під час обшуків у неї та її сина виявили майже 6 мільйонів доларів готівкою в різних валютах, підроблені медичні документи та списки "ухилянтів" із фіктивними діагнозами. Крупу заарештували, а у листопаді ВАКС залишив її під вартою, зменшивши розмір застави з 500 млн до 300 млн гривень.