Йому було лише 22: як виглядає могила Героя України Плеханова, який загинув під час Революції Гідності

Студента Олександра Плеханова вбили за два дні до його дня народження

Ім’я Олександра Плеханова, як і ім'я Сергія Нігояна, на жаль, стало частиною Небесної Сотні. Він, молодий студент із мріями про майбутнє і бажанням жити у вільній країні, був учасником Євромайдану. Проте його життя обірвала куля.

До Революції Гідності він приєднався з перших її днів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Героя. На місці поховання Олександра Плеханова побував блогер STEPANETS.

Що відомо про Олександра Плеханова

Олександр народився 7 березня 1991 року в Києві. З дитинства він вирізнявся творчими здібностями і мріяв стати архітектором. Свою мрію він майже втілив — вступив до архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).

Олександр Плеханов

Трагічна смерть Олександра Плеханова

Ввечері 18 лютого 2014 року Плеханов захищав барикаду біля перехрестя Інститутської та Хрещатика. Близько 20:00 він отримав кульове поранення в голову, яке було смертельним. Юнака доставили до Київської міської клінічної лікарні, але лікарі не змогли його врятувати. Смерть було констатовано в ніч на 19 лютого, о 00:20. Йому було лише 22 роки — за два дні він мав відзначати свій 23-й день народження.

Олександр Плеханов

Олександр Плеханов

Могила Олександра Плеханова

Свій останній спочинок Олександр знайшов на Лісовому кладовищі в Києві. Його могила виконана з сірого граніту. На постаменті викарбуваний сам Плеханов у повний зріст.

Могила Олександра Плеханова. Фото: скріншот YouTube

На надгробку також дати народження і гибелі Героя і описано, за яких обставин обірвалося його життя. Також його портрет увіковічений на Меморіалах Героїв Небесної Сотні в Києві та Львові, відкриті пам’ятні дошки у гімназії та університеті, а також встановлений пам’ятний камінь на колишній вулиці Маршала Тимошенка (нині — Левка Лук’яненка).

Могила Олександра Плеханова. Фото: скріншот YouTube

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Юрія Вербицького. Саме він став першою жертвою Революції Гідності.