Йому було лише 22: як виглядає могила Героя України Плеханова, який загинув під час Революції Гідності
Студента Олександра Плеханова вбили за два дні до його дня народження
Ім’я Олександра Плеханова, як і ім'я Сергія Нігояна, на жаль, стало частиною Небесної Сотні. Він, молодий студент із мріями про майбутнє і бажанням жити у вільній країні, був учасником Євромайдану. Проте його життя обірвала куля.
До Революції Гідності він приєднався з перших її днів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Героя. На місці поховання Олександра Плеханова побував блогер STEPANETS.
Що відомо про Олександра Плеханова
Олександр народився 7 березня 1991 року в Києві. З дитинства він вирізнявся творчими здібностями і мріяв стати архітектором. Свою мрію він майже втілив — вступив до архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).
Трагічна смерть Олександра Плеханова
Ввечері 18 лютого 2014 року Плеханов захищав барикаду біля перехрестя Інститутської та Хрещатика. Близько 20:00 він отримав кульове поранення в голову, яке було смертельним. Юнака доставили до Київської міської клінічної лікарні, але лікарі не змогли його врятувати. Смерть було констатовано в ніч на 19 лютого, о 00:20. Йому було лише 22 роки — за два дні він мав відзначати свій 23-й день народження.
Могила Олександра Плеханова
Свій останній спочинок Олександр знайшов на Лісовому кладовищі в Києві. Його могила виконана з сірого граніту. На постаменті викарбуваний сам Плеханов у повний зріст.
На надгробку також дати народження і гибелі Героя і описано, за яких обставин обірвалося його життя. Також його портрет увіковічений на Меморіалах Героїв Небесної Сотні в Києві та Львові, відкриті пам’ятні дошки у гімназії та університеті, а також встановлений пам’ятний камінь на колишній вулиці Маршала Тимошенка (нині — Левка Лук’яненка).
