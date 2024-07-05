"Вперше в Україні таке бачу": репортаж із Краснопільського кладовища у Дніпрі, де ховають військових

День у день на кладовищі з’являються свіжі могили

З кожним днем війна, розв’язана Росією, забирає безліч життів українських військових. Декого з них ховають на Краснопільському цвинтарі у Дніпрі, який ще до 2014 року був абсолютно порожнім місцем. А тепер там спочивають ті, хто сміливо став на захист своєї Батьківщини.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на цьому цвинтарі та показав, як він виглядає зараз. На фото можна помітити, що могили загиблих воїнів знаходяться впритул одна до одної. Краснопільське кладобище буквально забите.

Також є велика кількість могил, у яких поховано воїнів, чиї особи не були встановлені. На іншій частині вже встановлено пам’ятники чи є таблички з іменами.

Зазначимо, що Краснопільський цвинтар — це міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля. На Алеї невідомих солдатів цвинтаря поховано тимчасово невстановлених загиблих російсько-української війни. Ще станом на 2016 рік там було поховано 272 воїни АТО.

Ховають на цьому цвинтарі військових не лише з Дніпра та Дніпропетровської області. Багато захисників були родом з інших міст. Є могили, на яких таблички з написом "Тимчасово невідомий захисник України".

"Телеграф" також показує, як сьогодні виглядає цвинтар з висоти пташиного польоту. Щодня на ньому з’являються свіжі могили.

"Вперше таке кладовище бачу…", — сказав наш кореспондент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні у Києві відбулося прощання з українською військовослужбовцем Шурою Рязанцевою з позивним "Ялта". За 9 днів до смерті їй виповнилося 40 років.