У Криму спалахнула масштабна пожежа на десятках гектарів: до гасіння залучили авіацію (відео)

Місцеві скаржаться на дим

В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа на горі Джан-Кутаран. Вона розташована між Коктебелем та Феодосією.

Відеозаписами пожежі поділився telegram-канал "Кримський вітер". Російські джерела повідомляють, що вогонь розкинувся на площі приблизно 20 гектарів.

Повідомляється, що пожежники вже на місці, проте про причини займання поки що офіційної інформації немає. Місцеві жителі скаржаться, що в районі пляжу нема чим дихати.

За даними російського МНС, гасіння вогню ускладнюється поривчастим вітром та складною місцевістю. Для спрощення роботи було залучено авіацію.

Місцеві мешканці висловили свої версії. Одні вважають, що причиною є навмисні підпали або людська необережність, а інші звинувачують у події суху погоду.

