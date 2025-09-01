У Києві вогонь знищив кілька автомобілів: у мережу потрапило відео

Причини події встановлюються

У Києві біля житлового комплексу "Міністерська" сталася пожежа. Там під одним із будинків згоріло кілька автомобілів.

Про це повідомляють місцеві telegram-канали "Київ INFO" та "КС: новини Києва". Попередньо відомо, що спалах виник під капотом однієї з припаркованих машин.

Через вітер вогонь швидко перекинувся на сусідні машини, через що три автомобілі були знищені, а ще чотири отримали пошкодження.

На одному з роликів у мережі, вочевидь, помітно початок пожежі, оскільки можна побачити лише один автомобіль, який горить.

На іншому ролику показано наслідки займання, коли вогонь уже загасили. Можна побачити, що дві машини повністю вигоріли, а ще одна зазнала пошкодження дверей з лівого боку.

Також у мережі є фото, на якому видно роботу рятувальників.

Деякі автомобілі врятувати не вдалося

Як повідомлялося раніше, у Немирові, що у Вінницькій області, масштабна пожежа переполошила місцевих жителів. Через нього вечірнє небо почервоніло, а здалеку долинали звуки вибухів. У мережі пізніше зазначили, що горіло звалище, а вибухи швидше за все були через порожні аерозольні балончики.