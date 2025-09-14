В Крыму вспыхнул масштабный пожар на десятках гектаров: к тушению привлекли авиацию (видео)

Местные жалуются на дым

В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар на горе Джан-Кутаран. Она расположена между Коктебелем и Феодосией.

Видеозаписями пожара поделился telegram-канал "Крымский ветер". Российские источники сообщают, что огонь раскинулся на площади примерно в 20 гектаров.

Сообщается, что пожарные уже на месте, однако о причинах возгорания пока официальной информации нет. Местные жители жалуются, что в районе пляжа нечем дышать.

Согласно данным российского МЧС, тушение огня осложняется порывчатым ветром и сложной местностью. Для упрощения работы была привлечена авиация.

Местные жители высказали свои версии. Одни считают, что причиной являются умышленные поджоги или человеческая неосторожность, а другие обвиняют в произошедшем сухую погоду.

