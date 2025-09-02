Під загрозою не тільки Крим? У Чорному морі черговий витік нафти з Росії

Площа плями складає приблизно 350 квадратних кілометрів

У напрямку тимчасово окупованого Криму рухається 10 тонна пляма з нафтопродуктами. В Чорне море вони потрапили через витік біля Новоросійська.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що за останніми даними загальна площа плями складає приблизно 350 квадратних кілометрів.

Наразі ця пляма продовжує рух у напрямку окупованого Криму. Відомо, що витік нафтопродуктів стався 29 серпня. Як каже фахівець із дистанційних методів дослідження, який співпрацює з Морською рятувальною службою, Сергій Станичний, мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.

Водночас ще 30 серпня, повідомлялося, що площа плями становила близько 75 квадратних кілометрів. Тоді витік оцінювався щонайменше у 4–5 тонн нафтопродуктів. Наразі ж росіяни повідомляють про більші масштаби аварії.

Станичний каже, що за поточними знімками площа плями вже становить 350 квадратних кілометрів. При цьому такого масштабного плівкового забруднення в морі за останній час ще не спостерігалося. Відомо також, що плівка плями досить товста через характер нафтопродуктів. Наразі пляма нафтопродуктів має щонайменше 10 тонн і локалізується західніше Анапи. Експерт не відкидає можливості часткового викиду на берег північніше Анапи.

Де Анапа та Новоросійськ

"Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки", — сказав Станичний.

Яким організмам загрожує пляма нафтопродуктів у Чорному морі

Планктон – мікроорганізми, які основа харчових ланцюгів. Через їх загибель скорочується популяція риб тощо.

– мікроорганізми, які основа харчових ланцюгів. Через їх загибель скорочується популяція риб тощо. Риби – найбільше від нафтопродуктів страждають їх зябра, що порушує дихання та поступово отруює організм.

– найбільше від нафтопродуктів страждають їх зябра, що порушує дихання та поступово отруює організм. Молюски та ракоподібні – вони фільтрують воду, тому токсини від нафтопродуктів будуть накопичуватись в них і вбивати.

– вони фільтрують воду, тому токсини від нафтопродуктів будуть накопичуватись в них і вбивати. Птахи – зокрема чайки, баклани. Нафта не просто склеює їх пір'я, а і порушує цим теплоізоляцію та спричиняє переохолодження.

– зокрема чайки, баклани. Нафта не просто склеює їх пір'я, а і порушує цим теплоізоляцію та спричиняє переохолодження. Дельфіни та інші морські ссавці – нафтопродукти вражають їх органи дихання та шкіру, а також зменшення кількості риби вливає на харчування.

– нафтопродукти вражають їх органи дихання та шкіру, а також зменшення кількості риби вливає на харчування. Прибережна флора – через плівку на поверхні води ускладнюється фотосинтез від чого гинуть водорості.

