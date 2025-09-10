Диверсія після обстрілу Польщі? У столиці країни НАТО вражаючий вибух (фото, відео)

Влада оголосила евакуацію в радіусі 1 км

Потужний вибух у литовському Вільнюсі 10 вересня змусив людей залишити свої домівки. На газонаповнювальній станції загорілися одразу кілька вагонів зі зрідженим газом, і пожежу довго не вдавалося зупинити.

Про це повідомляє МВС Литви. Згідно з наявними даними, на території станції спалахнули й вибухнули 8 цистерн із газом, що створило серйозну загрозу нових детонацій.

Як стало відомо раніше, інцидент стався 10 вересня вранці.

За інформацією "LRT.lt", Близько 14:00 влада оголосила евакуацію в радіусі 1 км. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Що було раніше

Перший сигнал про надзвичайну подію надійшов до служби порятунку о 9:45. Очевидці розповідали, що чули вибух. Попередньою причиною загоряння називали недбалі дії одного з працівників. Втім, у компанії "Литовські залізниці" уточнили, що це не стосується їхньої роботи: станція зрідженого газу належить UAB Jozita, а вагони — польській компанії Orlen Lietuva.

За даними Департаменту пожежної охорони та рятування (PAGD), о 15:00 пожежа все ще тривала. Радник директора PAGD Донатас Гуревічюс пояснив, що рятувальники поки не мають можливості підійти впритул через загрозу повторних вибухів, тому охолоджують сусідні резервуари, аби не допустити поширення вогню.

"Це справді надзвичайна ситуація, ми ніколи раніше не бачили такої пожежі. Це нагадує нам вічний вогонь. Пожежники не можуть виконувати свою роботу, бо саме джерело пожежі не було відключено. Тут багато газу, і очікування, поки він весь вигорить, може зайняти в нас тиждень", – сказав мер Вільнюса про інцидент.

