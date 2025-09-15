Ця чудотворна ікона об’єднала вірян різних конфесій: чим вона особлива і де її можна побачити в Україні

Це унікальна християнська святиня, яка береже дива та традиції кількох століть

У Житомирській області можна побачити чи не найшанованішу з духовних святинь України — ікону Бердичівської Матері Божої. Цей образ, який об’єднав у собі глибоку віру і багатовікову історію, став джерелом незліченних чудес і зцілень.

Упродовж кількох століть за її заступництвом відбулося понад 260 підтверджених зцілень — одужання від каліцтв і хвороб, повернення зору. Ці чудеса неодноразово підтверджувалися церковними комісіями, а сама ікона стала символом віри та надії, що живе у серцях мільйонів.

Історія та значення

Оригінал ікони Бердичівської Матері Божої, на жаль, не зберігся, проте його копія, створена у 1990 році краківською художницею та реставраторкою Боженою Мухою-Совінською, сьогодні знаходиться у головному вівтарі костелу Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Ця копія була освячена Папою Іваном Павлом ІІ у 1998 році.

Чудотворна ікона Бердичівської Божої Матері, музей української ікони, Радомишльський замок

Коріння ікони сягають VI століття, пов’язуючи її з римською іконою Salus populi Romani, яка зберігається у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Згідно з легендою, базиліка була зведена на місці, де одного літа випав сніг, що й дало іншу назву Бердичівській іконі — "Богородиця Сніжна".

Освячення ікони Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ у храмі Святої Ядвіги, 9 червня 1997 року Джерело: CREDO: https://credo.pro/2023/07/351626

Бердичівська ікона з’явилася в Україні у XVII столітті завдяки київському воєводі Янушу Тишкевичу, який у 1630 році передав її кармелітам босим у монастирі Бердичева. З того часу ікона вважається чудотворною, пов’язана з численними зціленнями та духовними благодатями, підтвердженими церковними комісіями XVIII століття.

Паломництва і шанування

Бердичівська Мати Божа стала центром паломництв вірян з різних конфесій – не лише римо-католики, а й греко-католики та православні їдуть до неї. За кілька століть зафіксували сотні випадків зцілень, спасінь та дивовижних подій біля ікони. Це робить її однією з найшанованіших святинь Польщі та України.

Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії монастиря Босих Кармелітів у Бердичеві

Після періодів утисків – закриття монастиря у XIX столітті, а згодом конфіскації в радянські часи – образ отрима нове духовне значення після відновлення костелу і возз’єднання церковної громади у XX столітті.

Сучасність

Сьогодні ікона є символом непохитної віри та надії. Її шанують у Бердичеві як національне і духовне надбання. У 2001 році ікона прикрашала вівтар під час богослужіння Папи Івана Павла ІІ у Києві, що підкреслило її важливість для українського католицизму та ширше – християнства в Україні.

Головний вівтар у костелі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії

Дні вшанування Бердичівської Матері Божої припадають на 16 липня і 8 грудня. У ці дати до монастиря приходять тисячі паломників, шукаючи духовної підтримки та славлячи одну з найвідоміших святих образів у країні.

Для відвідувачів

Бердичівський монастир босих кармелітів із костелом Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії розташований у місті Бердичів Житомирської області. Дістатися сюди можна автомобілем або поїздом із Києва та інших міст України. Вхід до святині відкритий для паломників і туристів, у монастирі проводяться богослужіння та духовні заходи.

Сьогодні Бердичівська ікона Матері Божої є яскравим прикладом історичної, культурної та релігійної спадщини, яка об'єднує українців у вірі та любові до своєї духовної традиції. Ця святиня продовжує надихати людей, нагадуючи про силу молитви та Божу опіку серед життєвих випробувань.

