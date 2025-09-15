Эта чудотворная икона объединила верующих разных конфессий: чем она особенная и где ее можно увидеть в Украине

Это уникальная христианская святыня, хранящая чудеса и традиции нескольких веков

В Житомирской области можно увидеть едва ли не самую почитаемую из духовных святынь Украины — икону Бердичевской Матери Божьей. Этот образ, объединивший в себе глубокую веру и многовековую историю, стал источником бесчисленных чудес и исцелений.

За несколько веков под ее покровительством произошло более 260 подтвержденных исцелений — выздоровление от увечий и болезней, возвращение зрения. Эти чудеса неоднократно подтверждались церковными комиссиями, а сама икона стала символом веры и надежды, живущей в сердцах миллионов.

История и значение

Оригинал иконы Бердичевской Матери Божьей, к сожалению, не сохранился, однако его копия, созданная в 1990 году краковской художницей и реставратором Божественной Мухой-Совинской, сегодня находится в главном алтаре костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бердиче. Эта копия была освящена Папой Иоанном Павлом II в 1998 году.

Чудотворная икона Бердичевской Божией Матери, музей украинской иконы, Радомышльский замок

Корни иконы уходят в VI век, связывая ее с римской иконой Salus populi Romani, которая хранится в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Согласно легенде, базилика была возведена на месте, где одним летом выпал снег, что и дало другое название Бердичевской иконе — "Богородица Снежная".

Освящение иконы Святейшим Отцом Иоанном Павлом II в храме Святой Ядвиги, 9 июня 1997 года Источник: CREDO: https://credo.pro/2023/07/351626

Бердичевская икона появилась в Украине в XVII веке благодаря киевскому воеводе Янушу Тышкевичу, который в 1630 году передал ее босым кармелитам в монастыре Бердичева. С тех пор икона считается чудотворной, связанной с многочисленными исцелениями и духовными благодатями, подтвержденными церковными комиссиями XVIII века.

Паломничество и почитание

Бердичевская Матерь Божья стала центром паломничества верующих разных конфессий – не только римо-католики, но и греко-католики и православные едут к ней. За несколько веков зафиксировали сотни случаев исцелений, спасений и удивительных событий у иконы. Это делает ее одной из самых почитаемых святынь Польши и Украины.

Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии монастыря Босых Кармелитов в Бердичеве

После периодов притеснений – закрытия монастыря в XIX веке, а затем конфискации в советское время – образ получил новое духовное значение после восстановления костела и воссоединения церковной общины в XX веке.

Современность

Сегодня икона является символом непоколебимой веры и надежды. Ее почитают в Бердичеве как национальное и духовное достояние. В 2001 году икона украшала алтарь во время богослужения Папы Иоанна Павла II в Киеве, что подчеркнуло ее важность для украинского католицизма и, в более широком смысле, для христианства в Украине.

Главный алтарь в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Дни почитания Бердичевской Божьей Матери приходятся на 16 июля и 8 декабря. В эти дни в монастырь стремятся тысячи паломников, ища духовной поддержки и прославляя один из самых известных святых образов в стране.

Для посетителей

Бердичевский монастырь босых кармелитов с костелом Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии расположен в городе Бердичев Житомирской области. Добраться сюда можно на автомобиле или поезде из Киева и других городов Украины. Вход в святыню открыт для паломников и туристов, в монастыре проводятся богослужения и духовные мероприятия.

Сегодня Бердичевская икона Матери Божьей является ярким примером исторического, культурного и религиозного наследия, объединяющего украинцев в вере и любви к своей духовной традиции. Эта святыня продолжает вдохновлять людей, напоминая о силе молитвы и опеке Бога среди жизненных испытаний.

