Перший після вторгнення: у Львові незабаром стартує XVII Всеукраїнський фестиваль "Червона рута"

Галина Михайлова
В 2025 "Червону руту" приймає Львів, а в 2017 вона була в Маріуполі Новина оновлена 15 вересня 2025, 13:02
В 2025 "Червону руту" приймає Львів, а в 2017 вона була в Маріуполі. Фото Колаж "Телеграфу"

"Червона рута" знову об’єднує покоління — сотні нових пісень прозвучать вперше

У вересні Львів прийматиме XVII Всеукраїнський музичний фестиваль "Червона рута-2025". Він відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення. Партнерами цьогорічного фестивалю стали Сили спецоперацій ЗСУ. Триватиме свято сучасної пісні з 17 по 21 вересня.

З 1989 року "Червона рута" "об'єднує покоління та творить українську ідентичність", — наголошують організатори. Наразі завдання фестивалю ширше, аніж на початку — підтримати національну ідентичність та розвивати культуру під час війни.

В тоді іще радянській Україні фестиваль спричинив справжню культурну революцію, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену

соцмережі "Червоної рути"

Що треба знати про "Червону руту" у Львові

Фестиваль некомерційний, участь — безкоштовна, вхід — вільний, йдеться на сайті фестивалю. За п'ять днів відбудуться не тільки фінальні конкурси, а й концерти переможців минулих років. Загалом, у фінальних конкурсах візьмуть участь 450 молодих солістів та гуртів — переможців обласних відбіркових конкурсів, з усіх регіонів України, включно з Кримом. Стратегічний партнер — Рух опору ССО ЗСУ.

Змагання проходитимуть у шести музичних жанрах:

  • сучасна бардівська патріотична пісня;
  • популярна музика;
  • український автентичний фольклор;
  • модерна танцювальна музика;
  • експериментальна музика;
  • рок-музика.

Спеціально для фестивалю молодими музикантами було створено та виконано близько 500 нових пісень українською мовою. Організатори запрошують разом співати українські пісні під українським небом у Львові: "Червона рута лунає — опір триває".

"Телеграф" детальніше поспілкувався з директором фестивалю "Червона рута" Мирославом Мельником щодо значення події для української культури, цікаве стратегічне партнерство та важливість культурної боротьби та дипломатії. "Як загальнонаціональна ідея Руху опору, так і його частина — культурний спротив формується з індивідуальних вчинків кожного", — наголосив він.

