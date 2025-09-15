Перший після вторгнення: у Львові незабаром стартує XVII Всеукраїнський фестиваль "Червона рута"
"Червона рута" знову об’єднує покоління — сотні нових пісень прозвучать вперше
У вересні Львів прийматиме XVII Всеукраїнський музичний фестиваль "Червона рута-2025". Він відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення. Партнерами цьогорічного фестивалю стали Сили спецоперацій ЗСУ. Триватиме свято сучасної пісні з 17 по 21 вересня.
З 1989 року "Червона рута" "об'єднує покоління та творить українську ідентичність", — наголошують організатори. Наразі завдання фестивалю ширше, аніж на початку — підтримати національну ідентичність та розвивати культуру під час війни.
В тоді іще радянській Україні фестиваль спричинив справжню культурну революцію, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену
Що треба знати про "Червону руту" у Львові
Фестиваль некомерційний, участь — безкоштовна, вхід — вільний, йдеться на сайті фестивалю. За п'ять днів відбудуться не тільки фінальні конкурси, а й концерти переможців минулих років. Загалом, у фінальних конкурсах візьмуть участь 450 молодих солістів та гуртів — переможців обласних відбіркових конкурсів, з усіх регіонів України, включно з Кримом. Стратегічний партнер — Рух опору ССО ЗСУ.
Змагання проходитимуть у шести музичних жанрах:
- сучасна бардівська патріотична пісня;
- популярна музика;
- український автентичний фольклор;
- модерна танцювальна музика;
- експериментальна музика;
- рок-музика.
Спеціально для фестивалю молодими музикантами було створено та виконано близько 500 нових пісень українською мовою. Організатори запрошують разом співати українські пісні під українським небом у Львові: "Червона рута лунає — опір триває".
"Телеграф" детальніше поспілкувався з директором фестивалю "Червона рута" Мирославом Мельником щодо значення події для української культури, цікаве стратегічне партнерство та важливість культурної боротьби та дипломатії. "Як загальнонаціональна ідея Руху опору, так і його частина — культурний спротив формується з індивідуальних вчинків кожного", — наголосив він.