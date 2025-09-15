Перший після вторгнення: у Львові незабаром стартує XVII Всеукраїнський фестиваль "Червона рута"

"Червона рута" знову об’єднує покоління — сотні нових пісень прозвучать вперше

У вересні Львів прийматиме XVII Всеукраїнський музичний фестиваль "Червона рута-2025". Він відбудеться вперше після повномасштабного вторгнення. Партнерами цьогорічного фестивалю стали Сили спецоперацій ЗСУ. Триватиме свято сучасної пісні з 17 по 21 вересня.

З 1989 року "Червона рута" "об'єднує покоління та творить українську ідентичність", — наголошують організатори. Наразі завдання фестивалю ширше, аніж на початку — підтримати національну ідентичність та розвивати культуру під час війни.

В тоді іще радянській Україні фестиваль спричинив справжню культурну революцію, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену соцмережі "Червоної рути"

Що треба знати про "Червону руту" у Львові

Фестиваль некомерційний, участь — безкоштовна, вхід — вільний, йдеться на сайті фестивалю. За п'ять днів відбудуться не тільки фінальні конкурси, а й концерти переможців минулих років. Загалом, у фінальних конкурсах візьмуть участь 450 молодих солістів та гуртів — переможців обласних відбіркових конкурсів, з усіх регіонів України, включно з Кримом. Стратегічний партнер — Рух опору ССО ЗСУ.

Змагання проходитимуть у шести музичних жанрах:

сучасна бардівська патріотична пісня;

популярна музика;

український автентичний фольклор;

модерна танцювальна музика;

експериментальна музика;

рок-музика.

Спеціально для фестивалю молодими музикантами було створено та виконано близько 500 нових пісень українською мовою. Організатори запрошують разом співати українські пісні під українським небом у Львові: "Червона рута лунає — опір триває".

"Телеграф" детальніше поспілкувався з директором фестивалю "Червона рута" Мирославом Мельником щодо значення події для української культури, цікаве стратегічне партнерство та важливість культурної боротьби та дипломатії. "Як загальнонаціональна ідея Руху опору, так і його частина — культурний спротив формується з індивідуальних вчинків кожного", — наголосив він.