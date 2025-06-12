Сили Спеціальних Операцій стали стратегічним партнером фестивалю "Червона рута – 2025"

Фестиваль проводиться з 1989 року

У вересні у Львові пройде ХVIІ Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики "Червона рута – 2025". Цього року його стратегічним партнером є Рух опору Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

Про це повідомили у Telegram-каналі ССО ЗСУ. Фестиваль об’єднає тисячі українців у спільному культурному спротиві. Українська культура була і буде гучним голосом спротиву та інструментом боротьби за національну ідентичність, скільки б росіяни не намагались її знищити.

"Червона рута лунає, опір триває!" – таким є гасло "Червоної рути – 2025".

У ССО зазначили, що "Червона рута" змінила новітню історію України та виростила нове покоління культурного спротиву. Фестиваль знову стане майданчиком для нових голосів опору.

Фестиваль Червона рута (RutaFEST) — регулярний всеукраїнський молодіжний фестиваль сучасної пісні та популярної музики. Він проводиться раз на два роки з 1989 року.

У парні роки проводяться обласні відбіркові конкурси в областях. У непарні роки — фінальні змагання. Конкурси проводяться у шести жанрах: український автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика. Фестиваль названо на честь відомої однойменної пісні Володимира Івасюка.