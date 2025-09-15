Укр

Первый после вторжения: во Львове скоро стартует XVII Всеукраинский фестиваль "Червона рута"

Галина Михайлова
В 2025 году "Червону руту" принимает Львов, а в 2017 году она была в Мариуполе Новость обновлена 15 сентября 2025, 13:02
В 2025 году "Червону руту" принимает Львов, а в 2017 году она была в Мариуполе. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Червона рута" снова объединяет поколения — сотни новых песен прозвучат впервые

В сентябре Львов примет XVII Всеукраинский музыкальный фестиваль "Червона рута-2025". Он состоится впервые после полномасштабного вторжения. Партнерами нынешнего фестиваля стали Силы спецопераций ВСУ. Продлится праздник современной песни с 17 по 21 сентября.

С 1989 года "Червона рута" "объединяет поколение и создает украинскую идентичность", — отмечают организаторы. Задача фестиваля шире, чем в начале — поддержать национальную идентичность и развивать культуру во время войны.

В тогда еще советской Украине фестиваль повлек за собой настоящую культурную революцию, выведя украинскую протестную песню из андеграунда на широкую сцену

соцсети "Червоной руты"

Что нужно знать о "Червоной руте" во Львове

Фестиваль некоммерческий, участие — бесплатное, вход — свободный, говорится на сайте фестиваля. За пять дней состоятся не только финальные конкурсы, но и концерты победителей прошлых лет. В финальных конкурсах примут участие 450 молодых солистов и групп — победителей областных отборочных конкурсов, из всех регионов Украины, включая Крым. Стратегический партнер – Движение сопротивления ССО ВСУ.

Соревнования будут проходить в шести музыкальных жанрах:

  • современная бардовская патриотическая песня;
  • популярная музыка;
  • украинский аутентичный фольклор;
  • модерная танцевальная музыка;
  • экспериментальная музыка;
  • рок-музыка.

Специально для фестиваля молодыми музыкантами было создано и исполнено около 500 новых песен на украинском языке. Организаторы приглашают вместе петь украинские песни под украинским небом во Львове: "Червона рута лунає — опір триває".

"Телеграф" подробнее пообщался с директором фестиваля "Червона рута" Мирославом Мельником о значении события для украинской культуры, интересном стратегическом партнерстве и важности культурной борьбы и дипломатии. "Как общенациональная идея Движения сопротивления, так и его часть — культурное сопротивление формируется из индивидуальных поступков каждого", — подчеркнул он.

#Музыка #Фестиваль #Львов #ССО #Червона рута #Пісні