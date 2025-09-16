"Черговий доказ": начальник Управління "штурмовиків" про звільнення Панківки від росіян

Селище знаходиться на Добропільському напрямку

Населений пункт Панківка у Донецькій області зачистили від росіян 1-й штурмовий батальйон "Чорний Лебідь" 225-го ОШП, у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов". Селище знаходиться на Добропільському напрямку.

Про це повідомив начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько у своєму telegram-каналі. Він наголосив на важливості тісної та злагодженої співпраці підрозділів для знищення ворога.

"Це черговий доказ злагодженої роботи українських штурмових підрозділів: у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов" продовжується операція з ліквідації ворожого прориву на Добропільському напрямку", — написав Манько.

Панківка на карті Deep State

Начальник Управління Штурмових підрозділів додав, що операція триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається на фронті, зокрема поблизу Покровська, Добропілля та у напрямку Запоріжжя. Осінтери зазначали, що на цих напрямках росіяни мають успіхи, але на противагу цьому ЗСУ вдається звільняти деякі населені пункти та протидіяти планам ворога.