"Черговий доказ": начальник Управління "штурмовиків" про звільнення Панківки від росіян

Дмитро Романов
Ілюстративне зображення Новина оновлена 16 вересня 2025, 18:35
Ілюстративне зображення. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Селище знаходиться на Добропільському напрямку

Населений пункт Панківка у Донецькій області зачистили від росіян 1-й штурмовий батальйон "Чорний Лебідь" 225-го ОШП, у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов". Селище знаходиться на Добропільському напрямку.

Про це повідомив начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько у своєму telegram-каналі. Він наголосив на важливості тісної та злагодженої співпраці підрозділів для знищення ворога.

"Це черговий доказ злагодженої роботи українських штурмових підрозділів: у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов" продовжується операція з ліквідації ворожого прориву на Добропільському напрямку", — написав Манько.

Панківка на карті Deep State
Панківка на карті Deep State

Начальник Управління Штурмових підрозділів додав, що операція триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається на фронті, зокрема поблизу Покровська, Добропілля та у напрямку Запоріжжя. Осінтери зазначали, що на цих напрямках росіяни мають успіхи, але на противагу цьому ЗСУ вдається звільняти деякі населені пункти та протидіяти планам ворога.

#Війна #Наступ #Азов