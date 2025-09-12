Російські пропагандисти вигадали "середньовічних воїнів" у лавах ЗСУ

Нова дивна вигадка російських ЗМІ розсмішила мережу

Російські пропагандисти вигадали нову абсурдну історію про Україну — нібито військові воюють з луками та арбалетами. Цю дивну історію, де чомусь ще й фігурують якісь "грузинські найманці", цілком серйозно поширили у російських ЗМІ.

"Танк Т-72 Б3М угруповання військ "Дніпро" знищив українську ДРГ, що складалася з озброєних арбалетами і луками грузинських найманців, повідомив РІА Новини командир танка з позивним "Депутат", — таку нісенітницю поширило російське пропагандистське ЗМІ.

Звісно, на такий абсурд відреагували і в Україні, і навіть в самій Росії. Вкид швидко став об'єктом жартів у соціальних мережах.

Коментарі у соцмережах про нісенітниці росЗМІ

Росія нібито воює проти армії з арбалетами, коментують у мережі

Анекдот від кремлівських ЗМІ розсмішив соцмережі

Росіяни вкотре поширюють байки

Уже багато років російські ЗМІ поширюють безліч подібних нісенітниць про українських військових, населення, традиції та культуру України. Чого варті лише історії про "бойових гусей", які нібито тренувала Україна для військових цілей. Також поширювали казки про "бойових дельфінів" у Криму, які начебто навчали для диверсій.

Серед інших абсурдних фейків були "бойові кажани з бомбами" — фантазії про кажанів-камікадзе з вибухівкою. Російські пропагандисти навіть вигадали "генетично модифікованих комарів" для біологічної війни. Тож такі фейки далеко не перші.

