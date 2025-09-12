ЗСУ зірвали масштабний наступ Росії на важливому напрямку фронту

Українські захисники зупинили ворога та зламали його плани

Українські військові зірвали плани Росії захопити Сумщину. Наші захисники зупинили ворога, який намагався прорвати фронт у прикордонних районах.

Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, посилаючись на доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Росіяни на цьому напрямку зазнали величезних втрат, каже президент.

"Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", — зазначив він.

За словами президента, українські сили також активно стримують російські штурми на Донеччині та Запоріжжі.

Саме для послаблення тиску на цих напрямках ЗСУ провели операцію в Курській області, щоб відволікти сили ворога. Вона, нагадаємо, стартувала 6 серпня 2024 року. Українські війська раптово перейшли кордон і увійшли на територію Курської області Росії.

