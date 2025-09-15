У Покровську інфільтрація росіян, Сирський змінює командирів: ситуація на фронті та плани РФ

Армія Росії продовжує просуватися під Покровськом та на інших ділянках фронту. Моніторинги повідомляють про нові окуповані території.

"Телеграф" розібрався в тому, що прямо зараз відбувається на фронті.

Росія просувається на фронті: які території ворог зміг захопити за останні дні

Покровськ

Згідно з даними, за останню добу російська армія змогла просунутися ще трохи на покровському напрямку. Експерти стверджують про нові просування прямо у населеному пункті Звірове. Це село знаходиться на південному заході від Покровська.

13 вересня – бої під Покровськом

14 вересня – бої під Покровськом

Також між Звєровим та Покровськом було збільшено так звану сіру зону — території, які достовірно не контролює жодна сторона.

Головна мета — Покровськ: що відбувається навколо міста прямо зараз

Спікер ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський у коментарі "Телеграфу" пояснив, що оборона Покровська зараз проходить по умовній лінії — Звірово — Шевченко — Чунишине.

Лінія — Звєрово — Шевченко — Чунишено

"Там дуже героїчно хлопці стоять, тримаються, і вони там щодня вбивають десь до 30 окупантів, які намагаються зайти до Покровська. Щодня", — розповів співрозмовник.

Однак, наголошує він, є ще групи, які інфільтруються у Покровськ.

"Головна мета – зайти і пробратися сам у Покровськ. Але там їх чекають антидеверсійні групи. Вже були операції із зачистки самого міста Покровська в липні та на початку серпня. Населений пункт був повністю зачищено. А тепер ось нові групи туди заходять… Все одно вони просочуються. Росіяни на лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації завдовжки 87 кілометрів зосередили близько 100 тисяч солдатів. Кожен метр контролювати неможливо", — пояснив він.

Як ситуація в Запорізькій та Дніпропетровській областях

Повідомляється про захід російських військ у Дніпропетровську область на ще одній ділянці — біля Іванівки, перейшовши через річку Вовча.

Іванівка

Запорізька область

Також OSINT-аналітики повідомляють, що РФ просунулась на сході Запорізької області. Рух зафіксований на схід від Гуляйполя

Просування РФ у Запорізькій області

Що задумали Росіяни: чи реальні хотілки Путіна

Спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв’ю YouTube -каналу Telegraf UA розповів, що Покровський напрямок на сьогоднішній день залишається найпріоритетнішим для ворога, про що свідчить поява там підрозділів морської піхоти, перекинутих із Сумщини.

"Ми пам'ятаємо дедлайни, що до Нового року Покровськ мав бути окупований росіянами. І пам'ятаємо 15-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ, яка була "заточена" на міські бої у Покровську. Вона "стерлася" в полях під Покровськом і не виконала своїх завдань. Навіть не приступила до міських боїв", — каже військовий.

Він пояснив, що активними діями ворог намагається зав'язати міські бої у Покровську, щоб осінньо-зимовий період провести у населеному пункті. І хоча ці бої можуть бути затяжними, краще зимувати в таких умовах, навіть бойових, фронтових, аніж робити це в чистому полі, де ти, немов на долоні.

Сирський рубає голови: чому звільняють командувачів

Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати ситуацію. Проте без кадрових рішень не обходиться.

15 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення зняти двох командувачів корпусами. За даними Української правди, це сталося нібито через втрату позицій у зоні відповідальності цих підрозділів.

Йдеться про голову 17-го корпусу Володимира Силенка та 20-го Максима Кітугіна.

Як пояснюють джерела видання, 17-й корпус знаходиться у Запорізькій області, де останнім часом Сили оборони втратили село Кам’янське та частину села Плавні.

20-й корпус розташувався на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

