До 50 кремацій щодня: як працює Одеський крематорій та скільки коштує прощання (фото, відео)

Третє за величиною кладовище України з власним крематорієм і колумбарієм. Як виглядає цей заклад в Одесі, коли він працює та скільки коштують послуги — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Окрім найстарішого крематорію України в Києві, дві таких установи діють в Одесі та Харкові. Одеський крематорій знаходиться на Новоміському кладовищі (Таїрівський цвинтар) — третьому за площею в країні.

"Телеграф" розповість, як виглядає крематорій, його особливості та ціни на кремацію в Одесі. Важливо, що цей крематорій — найпізніше побудований в Україні. Крематорій та колумбарій тут з'явився тільки у 1988 році.

Скільки коштує кремація в Одесі

Для того, щоб кремувати покійного потрібні свідоцтво про смерть, документи представника, документи про оплату послуг. Сам Одеський крематорій офіційного сайту не має, але ритуальні послуги надають одразу кілька фірм. Мінімальна вартість, знайдена "Телеграфом" — 8 000 грн за все, це "соціальний пакет". Здебільшого ціни стартують від 10 000 грн. Проте, якщо людина не бажає користуватися послугами ритуальних агенцій, ціни можна окремо уточнити за номером 093 807 95 42 (з питань кремації).

На цвинтарі також є колумбарій

Як виглядає та працює Одеський крематорій

Крематорій в Одесі працює щодня з 9 до 14. Це будівля з великою аркою перед входом. Торік планувалось оновити піч за 11 млн грн, але наразі про виконання цих робіт не повідомляється. Під час епідемії коронавірусу в 2021 році Одеський крематорій працював майже без перерв. Тоді щоденно тут кремували 50 покійних.

Одеський крематорій під час епідемії коронавірусу

Загальний вигляд крематорію

Прощання із покійними відбувається в залі, яка бачила кращі часи. Потім тіло кремують, а через деякий час видають родині в спеціальній урні. В Одеському крематорії можна замовити як традиційну керамічну урну, так і квадратну дерев'яну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні роблять з прахом покійного після кремації. Урну можна залишити собі, розвіяти прах, поховати на кладовищі. Інший варіант — оплатити місце в колумбарії.